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27 июня, 18:59
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2018
© Егор Алеев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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В матче заключительного тура группового этапа сборная Германии уступила команде Южной Кореи со счетом 0:2

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти в плей-офф турнира в России. В матче заключительного тура сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте гол забил Ким Ён Гвон, на шестой - Сон Хын Мин.

Сборная Германии заняла четвертое место в группе с тремя очками, уступив южнокорейцам, в активе которых также три очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

В параллельном матче группы F сборная Швеции крупно победила мексиканцев со счетом 3:0 и с первого места вышла в плей-офф турнира. Шведы набрали шесть очков и заняли первое место в группе, обойдя мексиканцев (6 очков) по дополнительным показателям, третье место заняла команда Южной Кореи (3), четвертое - сборная Германии (3).

Соперники команд Мексики и Швеции по первому раунду плей-офф определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут позднее в среду. Мексиканцы свой матч 1/8 финала проведут 2 июля в Самаре, шведы - 3 июля в Санкт-Петербурге.

История выступлений немцев на ЧМ

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014). Немецкая команда трижды побеждала на чемпионатах Европы (1972, 1980, 1996).

Сборная Германии впервые проиграла азиатской команде на чемпионатах мира, в предыдущих пяти матчах немцы неизменно одерживали победы. Сборная Южной Кореи сравнялась с командой Германии по количеству побед в личных встречах (по 2), вничью эти соперники ни разу не играли. Для Йоахима Лёва этот матч стал 17-м во главе сборной Германии на чемпионатах мира, он вошел в десятку тренеров по количеству игр на мировых первенствах.

С 2002 года немцы всегда входили в тройку призеров на чемпионатах мира, став первой командой, которой удавалось это на четырех мировых первенствах подряд. На турнире 2002 года они завоевали серебро, в 2006-м и 2010-м - бронзу, в 2014-м - золото. С 1954 года сборные ФРГ и Германии всегда выходили из группы. В 2017 году сборная Германии выиграла Кубок конфедераций.

Сборная Германии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в России, заняв первое место в группе C европейской зоны отбора. Немцы выиграли все 10 матчей в группе у команд Северной Ирландии, Чехии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино. К началу чемпионата мира в России команда Германии занимала первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 

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Над проектом работали:

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