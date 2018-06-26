Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти в плей-офф турнира в России. В матче заключительного тура сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2.
На третьей добавленной ко второму тайму минуте гол забил Ким Ён Гвон, на шестой - Сон Хын Мин.
Сборная Германии заняла четвертое место в группе с тремя очками, уступив южнокорейцам, в активе которых также три очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.
В параллельном матче группы F сборная Швеции крупно победила мексиканцев со счетом 3:0 и с первого места вышла в плей-офф турнира. Шведы набрали шесть очков и заняли первое место в группе, обойдя мексиканцев (6 очков) по дополнительным показателям, третье место заняла команда Южной Кореи (3), четвертое - сборная Германии (3).
Соперники команд Мексики и Швеции по первому раунду плей-офф определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут позднее в среду. Мексиканцы свой матч 1/8 финала проведут 2 июля в Самаре, шведы - 3 июля в Санкт-Петербурге.
Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014). Немецкая команда трижды побеждала на чемпионатах Европы (1972, 1980, 1996).
Сборная Германии впервые проиграла азиатской команде на чемпионатах мира, в предыдущих пяти матчах немцы неизменно одерживали победы. Сборная Южной Кореи сравнялась с командой Германии по количеству побед в личных встречах (по 2), вничью эти соперники ни разу не играли. Для Йоахима Лёва этот матч стал 17-м во главе сборной Германии на чемпионатах мира, он вошел в десятку тренеров по количеству игр на мировых первенствах.
С 2002 года немцы всегда входили в тройку призеров на чемпионатах мира, став первой командой, которой удавалось это на четырех мировых первенствах подряд. На турнире 2002 года они завоевали серебро, в 2006-м и 2010-м - бронзу, в 2014-м - золото. С 1954 года сборные ФРГ и Германии всегда выходили из группы. В 2017 году сборная Германии выиграла Кубок конфедераций.
Сборная Германии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в России, заняв первое место в группе C европейской зоны отбора. Немцы выиграли все 10 матчей в группе у команд Северной Ирландии, Чехии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино. К началу чемпионата мира в России команда Германии занимала первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).