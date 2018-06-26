Тренер: сборная Панамы рассчитывает как минимум сыграть вничью в матче ЧМ с тунисцами

Встреча между сборными Панамы и Туниса состоится в четверг на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске

САРАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Панамские футболисты хотят набрать как минимум очко в заключительном матче на чемпионате мира со сборной Туниса. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер панамской сборной Эрнан Гомес.

Встреча между сборными Панамы и Туниса состоится в четверг на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

"В Саранске мы сделаем все для того, чтобы добыть хороший результат, - заверил тренер. - Игра будет трудной, мы не фавориты, а аутсайдеры и хотели бы получить хотя бы одно очко. Мы пока не собрали чемоданы, и любая положительная эмоция для нас очень важна. Если мы получим три очка, это будет счастье для страны и народа, мы впишем свои имена в историю панамского футбола".

Сборная Панамы впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира. В двух стартовых матчах панамские футболисты проиграли бельгийцам (0:3) и англичанам (1:6).

"Мы научились многому, поняли, что надо быть лучше организованными, - отметил тренер. - Когда проигрываешь 1:6 - это жесткий урок, но полезный. Все, что мы выносим из этого чемпионата, поможет нам поехать в Катар и показать лучший результат там".

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.