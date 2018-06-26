Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге, игру посетили 33 061 человек.

Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74).

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, в параллельном матче проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 и заняла итоговое четвертое место, набрав три очка и по дополнительным показателям уступив южнокорейцам.

Сборные Мексики и Швеции провели 10-ю очную встречу, пять побед на счету шведов, две - у мексиканцев, еще три матча завершились вничью. В рамках финальных турниров чемпионатов мира соперники встречались на турнире в Швеции в 1958 году, в том матче сильнее оказалась команда из Европы - 3:0.

Соперники сборных Мексики и Швеции по 1/8 финала определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут позднее в среду. Мексиканцы свой матч первого раунда плей-офф проведут 2 июля в Самаре, шведы - 3 июля в Санкт-Петербурге.