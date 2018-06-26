Несколько десятков самарцев встретили колумбийских болельщиков, прибывших на поезде

Поезд из Москвы привез в Самару около 345 болельщиков из Латинской Америки

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Болельщиков из Колумбии, которые приехали на поезде в Самару на матч чемпионата мира по футболу между национальной сборной и командой Сенегала, встретили селфи и кричалками, передает корреспондент ТАСС.

На пути железнодорожного вокзала в Самаре собралось несколько десятков человек, из которых большинство - местные жители. Как только поезд остановился, из вагонов начали выходить россияне, чем были немного смущены встречающие. Однако постепенно перрон приобрел желтый цвет. Встречающие - как волонтеры, так и местные жители - вместе кричали "Колумбия, Колумбия" и стали делать совместные селфи.

Поезд из Москвы привез в Самару около 345 болельщиков из Латинской Америки. "Мы приехали сюда семьей. Я, моя жена и сын, мы думаем, что завтра наша сборная выиграет у сенегальцев со счетом 3:1, потому что наша команда сильнее", - сказал ТАСС болельщик Хуан.

Не совсем согласен с ним Серхио из Боготы, столицы Колумбии. "Да, наша сборная, мне кажется, фаворит в этой встрече, но игра будет напряженной. Мы выиграем со счетом 2:0, нам это необходимо, иначе из группы мы не выйдем", - добавил он.

В департаменте информационной политики Самарской области добавили ТАСС, что основная часть болельщиков приезжает в Самару на автобусах. Но используют колумбийцы и авиатранспорт. Так, в среду и четверг в город на самолетах на матч прилетят более 1,5 тыс. болельщиков.

Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня, начало игры - 17:00 мск. После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира. В параллельном матче группы H сыграют сборные Японии (4 очка) и Польши (0).