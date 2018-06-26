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27 июня, 18:27
Сборная Англии прилетела в Калининград для участия в матче ЧМ с командой Бельгии
Футболисты сборной Англии
© Станислав Красильников/ТАСС
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КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Англии в среду прибыла в Калининград, где 28 июня проведет матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Бельгии, которая прилетела в столицу самого западного российского региона тремя часами ранее. Об этом сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского международного аэропорта Храброво Наталья Грицун.

"В аэропорту Храброво встретили сборную Англии, прилетевшую на матч чемпионата мира по футболу в Калининград. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с британскими футболистами прибыл рейсом из Санкт-Петербурга. Аэробус А-320 совершил посадку в 16:25 местного времени (17:25 мск)", - сказала собеседница агентства.

Матч Англия - Бельгия на стадионе "Калининград" пройдет 28 июня, начало - 21:00 мск. Он станет четвертой и завершающей игрой группового этапа чемпионата мира в Калининграде. Ранее здесь прошли встречи сборных Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня).

Команды Англии и Бельгии досрочно вышли в 1/8 финала, каждая одержала по две победы и имеет в своем активе по шесть очков, а также одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей - 8:2. Поединок в Калининграде должен определить, какая из этих двух сборных займет первое место в группе G.

В среду же аэропорт Храброво принял первые два чартерных рейса с английскими и бельгийскими болельщиками, отметила Грицун. Всего же за два дня здесь ожидают семь чартеров - пять из Брюсселя и два из Лондона, которые доставят порядка 1300 футбольных фанатов.

Как сообщалось ранее, власти Калининградской области рассчитывают, что во время матча между сборными Англии и Бельгии областной центр посетит рекордное число болельщиков. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак полагает, что с учетом чартеров, автобусов, следующих через Польшу в Калининград, и других воздушных и наземных маршрутов, "скорее всего, рекорд по туристам будет побит".

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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