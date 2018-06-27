Тренер сборной Туниса: сборная России не слабее команд Англии и Бельгии на ЧМ

Сборная Туниса в двух первых матчах группового турнира уступила командам Англии (1:2) и Бельгии (2:5) и потеряла шансы на выход в плей-офф

САРАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Соперники сборной Египта были не слабее команд, с которыми играли тунисские футболисты. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул.

Сборная Туниса в двух первых матчах группового турнира уступила командам Англии (1:2) и Бельгии (2:5) и потеряла шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительном матче на турнире в четверг тунисцы сыграют с панамцами.

"Сборные Англии и Бельгии очень сильные, думаю, что у каждой группы есть свои сложности. Не думаю, что у египтян были более слабые соперники, сборная Уругвая - очень хорошая команда, как и российская. Россияне к тому же являются хозяевами чемпионата мира. Не думаю, что на турнире есть группа сильнее других", - ответил тренер на вопрос журналистов о сравнении групп сборной Туниса и Египта.

Сборная Египта на чемпионате мира в России потерпела три поражения. Египтяне уступили команде Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).