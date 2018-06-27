историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
27 июня, 17:59
Эрмитажный кот Ахилл не будет предсказывать результаты финального матча ЧМ-2018
Кот-оракул Ахилл
© Данила Шостак/ТАСС
Ближайшие матчи
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
27 июня, 21:00
Групповой этап
ШвейцарияКоста-Рика
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
расписание всех игр
Ахилл своими верными прогнозами по нескольким играм подряд добился признания как один из лучших предсказателей на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, который предсказывает результаты матчей чемпионата мира по футболу, не будет делать прогноз на финальный матч. Об этом сообщила ТАСС сотрудница Государственного Эрмитажа Мария Халтунен, которая имеет неофициальный статус пресс- секретаря эрмитажных котов и участвует в организации сеансов предсказаний Ахилла.

"Ахилл будет предсказывать только те матчи, которые пройдут в Петербурге. Матч открытия чемпионата мира (14 июня в Москве) был исключением", - сказал Халтунен.

Ахилл своими верными прогнозами по нескольким играм подряд добился признания как один из лучших предсказателей на чемпионате мира, но ошибся перед матчем Аргентина - Нигерия. Он отдал предпочтение нигерийцам, но аргентинцы, для которых эта игра была решающей, вырвали победу и вышли в 1/8 финала.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Тогда кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной. Дар предвидения он проявил и в первых играх чемпионата мира по футболу. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня, победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня.

Ошибку кота в прогнозе результатов матча 26 июня организаторы объясняют особенным стремлением аргентинцев к победе в матче. "Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!" - написали сотрудники Эрмитажа в сообщении на официальном сайте музея.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Кот Ахилл далее будет предсказывать исход 1/8 финала, полуфинала и матча за третье место на чемпионате мира, которые пройдут в Петербурге 3, 10 и 14 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2018
27 июня, 18:59
Рекорд по количеству автоголов на ЧМ по футболу установлен на турнире в России
27 июня, 18:57
Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу
27 июня, 18:56
Несколько десятков самарцев встретили колумбийских болельщиков, прибывших на поезде
27 июня, 18:32
Сборная Англии прилетела в Калининград для участия в матче ЧМ с командой Бельгии
27 июня, 18:27
Тренер сборной Туниса: сборная России не слабее команд Англии и Бельгии на ЧМ
27 июня, 18:01
Эрмитажный кот Ахилл не будет предсказывать результаты финального матча ЧМ-2018
27 июня, 17:59
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White