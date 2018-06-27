Эрмитажный кот Ахилл не будет предсказывать результаты финального матча ЧМ-2018

Ахилл своими верными прогнозами по нескольким играм подряд добился признания как один из лучших предсказателей на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, который предсказывает результаты матчей чемпионата мира по футболу, не будет делать прогноз на финальный матч. Об этом сообщила ТАСС сотрудница Государственного Эрмитажа Мария Халтунен, которая имеет неофициальный статус пресс- секретаря эрмитажных котов и участвует в организации сеансов предсказаний Ахилла.

"Ахилл будет предсказывать только те матчи, которые пройдут в Петербурге. Матч открытия чемпионата мира (14 июня в Москве) был исключением", - сказал Халтунен.

Ахилл своими верными прогнозами по нескольким играм подряд добился признания как один из лучших предсказателей на чемпионате мира, но ошибся перед матчем Аргентина - Нигерия. Он отдал предпочтение нигерийцам, но аргентинцы, для которых эта игра была решающей, вырвали победу и вышли в 1/8 финала.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Тогда кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной. Дар предвидения он проявил и в первых играх чемпионата мира по футболу. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня, победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня.

Ошибку кота в прогнозе результатов матча 26 июня организаторы объясняют особенным стремлением аргентинцев к победе в матче. "Вероятно, узнав о предсказании, сборная Аргентины мобилизовалась и приложила сверхусилия. Аргентине очень нужна была победа, и даже поддержка кота Ахилла команды Нигерии не смогла сломить настрой аргентинцев... Поздравляем сборную Аргентины!" - написали сотрудники Эрмитажа в сообщении на официальном сайте музея.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Кот Ахилл далее будет предсказывать исход 1/8 финала, полуфинала и матча за третье место на чемпионате мира, которые пройдут в Петербурге 3, 10 и 14 июля.