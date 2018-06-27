Тренер: сборная Сенегала уверена, что способна оставить след в истории на ЧМ

Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сенегала способны победить команду Колумбии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и оставить след в истории. Об этом журналистам заявил главный тренер сенегальской команды Алиу Сиссе.

Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет 28 июня, начало игры - 17:00 мск.

"Я думаю, что Колумбия и Сенегал играют одинаково. Обе команды хотят выйти в 1/8 финала, они доставят нам проблемы, но у нас тоже есть козыри в рукавах, и мы сможем их удивить. У нас есть хорошие шансы победить, ведь это колумбийцам нужно обязательно обыгрывать нас, но и мы будем настроены на победу, это для нас единственный вариант. Мы мотивированы, уверены в том, что делаем, знаем, что можем завтра сделать то, что останется в истории", - заявил Сиссе.

"Это чемпионат мира, здесь сложные игры против сборных с различными стилями, поэтому тут так и интересно. Колумбия принадлежит к самым лучшим командам мира, а мы одна из лучших команд Африки, поэтому будет интересный матч. Хамес Родригес, Радамель Фалькао - это игроки высшего уровня, их команда играет в быстрый футбол, они великолепно реализуют стандарты. Будет сложный матч-вызов с великолепной сборной, но у нас есть все козыри, и мы убеждены, что можем победить и выйти в плей офф", - добавил он.

По мнению Сиссе, решающим фактором в матче станет игра в середине поля. "У них есть хорошие игроки в центре поля, а у нас - футболисты, которые могут им противостоять. Думаю, завтра все решится в середине поля", - отметил специалист.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира. В параллельном матче группы H сыграют сборные Японии (4 очка) и Польши (0).