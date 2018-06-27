Игрок: сборная Сенегала чувствует поддержку всей Африки перед матчем ЧМ с колумбийцами

Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет в Самаре 28 июня

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сенегала чувствуют поддержку всей Африки перед заключительным матчем на групповом этапе чемпионата мира с командой Колумбии. Об этом журналистам заявил защитник сенегальской команды Калиду Кулибали.

Матч между командами Колумбии и Сенегала пройдет в Самаре 28 июня, начало игры - 17:00 мск.

"Мы знаем, что на чемпионате мира выигрывают и проигрывают в каких-то мелочах, завтра мы будем готовы показать, что настроены на победу. Мы чувствуем позитив, а не давление, мы считаем, что у нас может все получиться. Мы чувствуем поддержку всей Африки и всего Сенегала, мы счастливы этому, мы сделаем все для выхода, и у нас есть все для этого. Мы стремимся к идеалу, но его тяжело достичь, у нас есть свои козыри и какие то вещи, которые сможем сделать", - заявил Кулибали.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира. В параллельном матче группы H сыграют японские (4) и польские футболисты (0).