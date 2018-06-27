Консульство: никаких происшествий с исландскими болельщиками в Ростове не зафиксировано

26 июня в Ростове-на-Дону состоялся заключительный матч группового турнира между сборными Исландии и Хорватии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики, прибывшие в Ростов-на-Дону на вчерашний матч чемпионата мира по футболу своей команды против сборной Хорватии, в настоящее время возвращаются домой, никаких происшествий с ними не произошло. Об этом сообщили ТАСС во временном консульстве Исландии в Ростове-на-Дону.

26 июня в Ростове-на-Дону состоялся заключительный матч группового турнира между сборными Исландии и Хорватии, в котором островитяне уступили со счетом 1:2. Это поражение лишило исландцев возможности выхода в 1/8 финала.

"Никаких происшествий с исландскими болельщиками в Ростове не случилось, никто из них не потерял свой паспорт, - сообщила представительница временного консульства. - Сегодня болельщики начали возвращаться домой. Специально для них было организовано три прямых чартера. Первые два уже вылетели в Исландию, третий отправится сегодня вечером".

Временное консульство Исландии в Ростов-на-Дону начало свою работу 25 июня. По информации посольства, 4960 исландцев получили паспорта болельщика ЧМ-2018.