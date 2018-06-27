Тренер: сборная Туниса надеется дозаявить вратаря на матч ЧМ в случае разрешения ФИФА

По ходу турнира повреждения получили два вратаря сборной Туниса - Фарку Бен-Мустафа и Муэ Ассен

САРАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса по футболу надеется дозаявить вратаря на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с командой Панамы. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды Набиль Маалул.

Встреча в Саранске состоится в четверг. По ходу турнира повреждения получили два вратаря сборной Туниса - Фарку Бен- Мустафа и Муэ Ассен. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА) замены в итоговых заявках команд на чемпионат мира можно производить не позднее, чем за сутки до начала первого матча.

"У нас два травмированных вратаря, остался только один Аймен Матлути. Приехал еще один вратарь, сейчас он в Москве и завтра он будет в Саранске. По правилам ФИФА, возможно, нам удастся заявить вратаря в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы ждем решение ФИФА, если они не разрешат нам это сделать, то мы так и поступим, а если нет, то будем рассчитывать на одного вратаря", - пояснил тренер.

Сборная Туниса в двух первых матчах потерпела поражения от команд Англии (1:2) и Бельгии (2:5) и лишилась шансов на выход в 1/8 финала. "Последняя наша победа на ЧМ была в 1978 году, нам нужно выиграть завтра. У игроков настроение упадническое. Завтра хотим ввести в состав новых футболистов, тех, кто еще не принимал участие в турнире", - сообщил Маалул.