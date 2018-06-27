Более сотни фанатов овациями проводили сборную Польши на тренировку в Волгограде

Сборная Польши в среду проведет официальную пресс-конференцию и предматчевую тренировку на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Более сотни болельщиков встретили сборную Польши около отеля в Волгограде и проводили ее на предматчевую тренировку овациями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Более сотни болельщиков порядка двух часов ожидали польских футболистов у отеля в Волгограде в преддверии матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира с командой Японии.

"Мы поддерживаем свою команду вне зависимости от того, какие у нее результаты. Мы до конца будем с футболистами", - сказал ТАСС болельщик Адам Янковски.

Сборная Польши в среду проведет официальную пресс-конференцию и предматчевую тренировку на стадионе "Волгоград-Арена".

Команда Японии имеет в своем активе четыре очка в двух матчах группового этапа чемпионата мира. Сборная Польши не набрала очков в двух встречах и потеряла шансы на выход в плей-офф.