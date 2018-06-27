Тренер сборной Японии по футболу поблагодарил болельщиков за поддержку команды на ЧМ

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Япония - Польша состоится в Волгограде 28 июня

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Японии по футболу Акира Нисино поблагодарил болельщиков своей страны за поддержку во время матчей чемпионата мира в России. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в среду.

"Очень благодарен болельщикам. После первой игры, когда больше было колумбийских болельщиков, ситуация исправилась. В Екатеринбурге у нас уже было достаточно болельщиков, чтобы ощутить поддержку своей страны", - сказал Нисино и добавил, что слышал о положительных отзывах японских болельщиков об игре национальной сборной.

"Уверен, что в Японии все глаза устремлены на нас. Если мы даем радость стране и все взгляды устремлены на нас, то это хорошо. Завтра игроки напрягутся, чтобы сыграть лучше и получат еще больше поддержки. Я считаю, что мы будем еще лучше играть", - отметил Нисино.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Япония - Польша состоится в Волгограде 28 июня. После двух туров в группе H первое место занимает сборная Японии (4 очка), далее идут команды Сенегала (4), Колумбии (3) и Польши (0).