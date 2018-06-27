Бывший капитан сборной Англии Бекхэм посетит в Калининграде матч ЧМ Англия - Бельгия

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии пройдет 28 июня

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм прибыл в Калининград, чтобы посетить матч чемпионата мира между англичанами и командой Бельгии. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Он приехал на матч. Никаких встреч здесь не планирует, это частный визит", - сказал собеседник агентства, добавив, что футболист разместился в гостинце.

Бекхэм в разные годы выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Милан" и другие клубы, а также играл за сборную Англии. Завершил карьеру профессионального футболиста в 2013 году.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде уже состоялись три матча группового этапа: встречу Хорватия - Нигерия (2:0) 16 июня посетили 31 136 зрителей, Сербия - Швейцария (1:2) 22 июня - 33 167 зрителей, Испания - Марокко (2:2) 25 июня - 33 973 болельщика.

Заключительной игрой в городе станет матч Англия - Бельгия, который пройдет 28 июня. Власти региона рассчитывают, что на матч в город приедут рекордное число болельщиков.