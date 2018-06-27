Кавасима: жаркая погода в Волгограде может стать преимуществом в матче ЧМ Япония - Польша

Матч Япония - Польша пройдет 28 июня на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии постараются использовать жаркую погоду в свою пользу в матче группового этапа чемпионата мира против команды Польши. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь японской команды Эйдзи Кавасима.

Матч Япония - Польша пройдет 28 июня на стадионе "Волгоград-Арена", в день игры ожидается около 36 градусов выше нуля.

"Как команда мы проявили бойцовский дух на этом чемпионате мира, - сказал Кавасима. - Здесь достаточно жарко, но обе команды будут в равных условиях. Если мы будем контролировать игру в жаркую погоду, то мы сумеем использовать это как преимущество. Что касается Роберта Левандовского, то, надеюсь, мы не дадим ему проявить себя в полную силу".

Японская сборная имеет в своем активе четыре очка после двух матчей группового этапа чемпионата мира.