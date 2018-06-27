Тренер: футболисты сборной Японии планируют контролировать игру в матче ЧМ с поляками

Матч Япония - Польша пройдет 28 июня на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии планируют владеть мячом в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Польши. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер японской команды Акиро Нисино.

Матч Япония - Польша пройдет 28 июня на стадионе "Волгоград-Арена", в день игры ожидается порядка плюс 36 градусов по Цельсию.

"Когда я вчера прилетел с командой, то удивился, что здесь очень даже более влажно, чем я ожидал, - сказал Нисима. - Но я не увидел, чтобы игроки страдали от этой погоды, они не чувствуют себя измотанными или уставшими. Завтра мы постараемся владеть мячом и показать японский стиль футбола. Не считаем, что сборная Польши - непобедимая команда, и ее оборону нельзя разбить".

"Завтра будет влажная и жаркая погода, поэтому нам надо быть эффективными", - добавил специалист.

Команда Японии имеет в своем активе четыре очка в двух матчах группового этапа. Сборная Польши не набрала очков в двух встречах и потеряла шансы на выход в следующий этап.