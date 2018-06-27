историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
27 июня, 17:17
Власти: стадион "Нижний Новгород" будет востребован для мероприятий после ЧМ
Ближайшие матчи
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
27 июня, 21:00
Групповой этап
ШвейцарияКоста-Рика
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
расписание всех игр
На стадионе будет играть ФК "Олимпиец", переименованный в "Нижний Новгород", который выступает в Футбольной национальной лиге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Стадион "Нижний Новгород" будет востребован для мероприятий после проведения чемпионата мира по футболу, арена может стать отельным туристическим продуктом. Об этом в четверг сообщил журналистам министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

"После чемпионата мира по футболу россияне и зарубежные гости захотят посмотреть на арену, как на одну из площадок, где играли национальные сборные. Стадион станет своего рода местом "боевой славы", поэтому наш грандиозный спортивный объект в ближайшие годы может стать отдельным туристическим продуктом", - сказал Панов.

По словам министра, стадион будет выполнять и свою прямую функцию, ведь в городе есть своя футбольная команда "Олимпиец", переименованная в "Нижний Новгород", которая выступает в Футбольной национальной лиге.

"Я уверен, что ажиотаж, вызванный чемпионатом, подогреет в регионе интерес к спорту как к таковому, и нижегородцы будут с удовольствием приходить на арену, чтобы поболеть за наш "Олимпиец", - отметил Панов.

Кроме того, на арене планируется проводить концерты мировых и российских звезд и другие массовые мероприятия, например, посвященные Дню города.

Энергомощности

После чемпионата будут использованы также энергетические мощности стадиона "Нижний Новгород", сообщил журналистам в среду министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

"Стадион рассчитан на большую мощность - порядка 8 МВт. Поставлены дополнительные блочные подстанции общей мощностью где-то 4,5 МВт. Пока стадион потребляет не больше 3 МВт. Это говорит о том, что был создан запас прочности по энергетике. Сейчас мы уже начинаем думать, как эти мощности использовать для Нижнего Новгорода", - сказал он.

По словам министра, оставшиеся мощности пригодятся при проведении дальнейших работ на Стрелке (место слияния Оки и Волги): к 800-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году. Здесь планируется завершить благоустройство и создать один из центров притяжения по примеру нового парка в Краснодаре возле одноименного стадиона.

Стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тысяч болельщиков, построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки. На стадионе пройдут в общей сложности четыре матча группового этапа чемпионата, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2018
27 июня, 18:59
Рекорд по количеству автоголов на ЧМ по футболу установлен на турнире в России
27 июня, 18:57
Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу
27 июня, 18:56
Несколько десятков самарцев встретили колумбийских болельщиков, прибывших на поезде
27 июня, 18:32
Сборная Англии прилетела в Калининград для участия в матче ЧМ с командой Бельгии
27 июня, 18:27
Тренер сборной Туниса: сборная России не слабее команд Англии и Бельгии на ЧМ
27 июня, 18:01
Эрмитажный кот Ахилл не будет предсказывать результаты финального матча ЧМ-2018
27 июня, 17:59
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White