Власти: стадион "Нижний Новгород" будет востребован для мероприятий после ЧМ

На стадионе будет играть ФК "Олимпиец", переименованный в "Нижний Новгород", который выступает в Футбольной национальной лиге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Стадион "Нижний Новгород" будет востребован для мероприятий после проведения чемпионата мира по футболу, арена может стать отельным туристическим продуктом. Об этом в четверг сообщил журналистам министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

"После чемпионата мира по футболу россияне и зарубежные гости захотят посмотреть на арену, как на одну из площадок, где играли национальные сборные. Стадион станет своего рода местом "боевой славы", поэтому наш грандиозный спортивный объект в ближайшие годы может стать отдельным туристическим продуктом", - сказал Панов.

По словам министра, стадион будет выполнять и свою прямую функцию, ведь в городе есть своя футбольная команда "Олимпиец", переименованная в "Нижний Новгород", которая выступает в Футбольной национальной лиге.

"Я уверен, что ажиотаж, вызванный чемпионатом, подогреет в регионе интерес к спорту как к таковому, и нижегородцы будут с удовольствием приходить на арену, чтобы поболеть за наш "Олимпиец", - отметил Панов.

Кроме того, на арене планируется проводить концерты мировых и российских звезд и другие массовые мероприятия, например, посвященные Дню города.

Энергомощности

После чемпионата будут использованы также энергетические мощности стадиона "Нижний Новгород", сообщил журналистам в среду министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

"Стадион рассчитан на большую мощность - порядка 8 МВт. Поставлены дополнительные блочные подстанции общей мощностью где-то 4,5 МВт. Пока стадион потребляет не больше 3 МВт. Это говорит о том, что был создан запас прочности по энергетике. Сейчас мы уже начинаем думать, как эти мощности использовать для Нижнего Новгорода", - сказал он.

По словам министра, оставшиеся мощности пригодятся при проведении дальнейших работ на Стрелке (место слияния Оки и Волги): к 800-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году. Здесь планируется завершить благоустройство и создать один из центров притяжения по примеру нового парка в Краснодаре возле одноименного стадиона.

Стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тысяч болельщиков, построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки. На стадионе пройдут в общей сложности четыре матча группового этапа чемпионата, игра 1/8 финала и четвертьфинал.