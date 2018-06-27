Коатес: уругвайцы готовятся к игре со всей сборной Португалии, а не с одним Роналду

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Уругвая и Португалии пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт"

БОР /Нижегородская область/, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая готовится ко встрече в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со всей сборной Португалии, а не только к игре против форварда Криштиану Роналду. Такое мнение журналистам высказал защитник уругвайской команды Себастьян Коатес.

Команда Уругвая в среду провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Уругвая и Португалии пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".

"У них хорошая команда, в которой важную роль играет Роналду. Он - звезда мирового уровня, и мы будем относиться к нему с уважением. Но нам нужно готовиться к игре не против одного футболиста, а всей команды. Криштиану - игрок, который забивает много голов, но нам нужно волноваться о его партнерах, которые создают ему много моментов", - считает Коатес.

На групповом этапе уругвайцы в трех матчах не пропустили ни одного мяча. "У нас очень сплоченный коллектив, поэтому мы сумели сохранить ворота в неприкосновенности на турнире - каждый готов отрабатывать в защите в любой ситуации", - рассказал Коатес.

Во время занятия все футболисты вышли на поле, даже ранее получивший повреждение защитник Хосе Хименес, но он занимался по индивидуальной программе. "Он почувствовал дискомфорт с первых минут стартовой игры, но мы провели восстановительные процедуры, и он был готов ко второму матчу. Потому мы решили более плотно заняться его травмой и дали ему отдохнуть. Думаю, что завтра он будет тренироваться вместе со всеми", - рассказал врач сборной Уругвая Альберто Пан.

После побед над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0) сборная Уругвая заняла первое место в турнирной таблице группы A. Сборная России стала второй, обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Чемпионат мира завершится 15 июля.