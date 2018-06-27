Путин 28 июня посетит парк футбола чемпионата мира 2018 на Красной площади

В пресс-службе Кремля отметили, что тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит на Красной площади парк футбола чемпионата мира 2018. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, и теперь открылся в Москве на время проведения турнира", - отметили в пресс-службе.

В парке проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Кроме того, Путин 28 июня поздравит выпускников военно-учебных заведений Минобороны России и других силовых ведомств на торжественном приеме, который ежегодно организуется в их честь в Кремле. "Эта традиция была заложена в 1935 году и прерывалась только на несколько лет - с 1941 по 1957 годы", - сообщили пресс-служба президента. На прием приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН.

Парк футбола чемпионата мира открылся 21 июня на Красной площади в Москве. Здесь он будет работать до завершения мундиаля. Парк начал свой путь 24 марта в Сочи, где его посетил бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону посетил экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре - бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге - чемпион мира - 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде - экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, в Санкт-Петербурге - участник трех чемпионатов мира аргентинец Эрнан Креспо, а в Калининграде гостем стал двукратный чемпион мира бразилец Кафу.

Чемпионата мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.