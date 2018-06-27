Бывший канцлер ФРГ и паназиатские фанаты поддержат сборные Южной Кореи и Германии в Казани

Матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет в среду на стадионе "Казань-Арена"

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет в среду на стадионе "Казань-Арена". Сборная Южной Кореи, несмотря на отсутствие очков по итогам двух матчей группового этапа, сохраняет шанс на выход в плей-офф, однако для этого им необходимо обыгрывать действующих чемпионов мира, которые тоже пока не гарантировали себе выход в следующую стадию турнира.

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Немецкие болельщики планируют семьями болеть за победу своей команды в матче против сборной Южной Кореи, они ждут, что команда снова станет чемпионом мира по футболу. Поклонники футбола из Южной Кореи по-прежнему верят в свою команду, несмотря на то что к заключительному туру группового этапа она не набрала очков.

Болельщики из обеих стран на центральных улицах Казани перед матчем вели себя сдержанно: делали фотографии с волком Забивакой, рисовали на лицах флаги своей сборной, интересовались сувенирами и т. д. Немецкие болельщики открыли на центральной пешеходной улице мобильное фан- посольство, где раздавали соотечественникам буклеты с достопримечательностями и турмаршрутами Татарстана, а также консультировали их по различным вопросам в случае необходимости.

Специально на матч сборных Южной Кореи и Германии в Казань прибыл бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер. Сразу по прибытии он отправился в Казанский кремль, где для гостя организовали экскурсию с посещением исторических сооружений и памятников архитектуры. За кого будет болеть экс-канцлер, неизвестно: в мае он женился на гражданке Республики Корея Ким Со Ён.

Не просто игра, а часть жизни

Сдержанность эмоций, возможно, обусловлена серьезностью предстоящего матча. "Очень надеюсь, что мы выиграем сегодня, потому что это будет решающий матч. Я буду болеть за нашу команду на стадионе вместе с моей мамой, родственниками и друзьями, которые приехали в Казань. Для немцев футбол не просто игра, это часть нашей жизни", - рассказала журналистам представитель Российско-германской внешнеторговой палаты Кристин Франк.

Кристин также добавила, что восхищена работой организаторов чемпионата мира в Казани. "Мы были впечатлены уже когда прилетели в аэропорт Казани, потому что там все быстро и четко работает, нет очередей. Наши немецкие коллеги сказали - вот это дороги здесь, просто идеальные. Автобусы ездят часто и быстро до фан-зоны, это очень удобно, все отлично и на высшем уровне", - уверена она.

Руководитель департамента по спорту мэрии Брауншвейга (Германия) Екел Волкер также отмечает важность игры с командой Южной Кореи - решается вопрос о выходе сборной Германии в плей-офф. "Мы надеемся попасть в 1/8 финала, надеемся, что сможем пробиться и дальше, попадем в финал. Цель, конечно же, пятая звездочка на нашей форме", - сказал он.

Звезды на форме символизируют количество чемпионских титулов. Так, на эмблеме сборной Бразилии пять звезд, Германии - четыре, за победы на чемпионатах мира 1954, 1974, 1990 и 2014 годов.

Паназиатская поддержка

Корейские фанаты с оптимизмом ждут игру, они уверены в победе своей команды. Как поделился с ТАСС фанат Глен, на котором была ковбойская шляпа, а на лице нарисованы флаги его страны, он горд, что будет смотреть такой важный матч. "Это честь для меня быть здесь и пойти на матч национальной сборной. Я думаю, конечно же, Корея выиграет, счет будет 2:0", - отметил он.

Глен с друзьями прилетел в Казань накануне матча. "Мы приехали только вчера в Казань через Санкт-Петербург, Москву, Иркутск и Владивосток. Несмотря на такой долгий путь, я ничуть не жалею, что здесь нахожусь. Казань очень красивый город, здесь много очень красивых зданий и строений, люди вокруг такие милые и добрые", - отметил он.