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27 июня, 16:59
Бывший канцлер ФРГ и паназиатские фанаты поддержат сборные Южной Кореи и Германии в Казани
Болельщики сборной Южной Кореи
© Егор Алеев/ТАСС
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Матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет в среду на стадионе "Казань-Арена"

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Немецкие болельщики планируют семьями болеть за победу своей команды в матче против сборной Южной Кореи, они ждут, что команда снова станет чемпионом мира по футболу. Поклонники футбола из Южной Кореи по-прежнему верят в свою команду, несмотря на то что к заключительному туру группового этапа она не набрала очков.

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет в среду на стадионе "Казань-Арена". Сборная Южной Кореи, несмотря на отсутствие очков по итогам двух матчей группового этапа, сохраняет шанс на выход в плей-офф, однако для этого им необходимо обыгрывать действующих чемпионов мира, которые тоже пока не гарантировали себе выход в следующую стадию турнира.

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Болельщики из обеих стран на центральных улицах Казани перед матчем вели себя сдержанно: делали фотографии с волком Забивакой, рисовали на лицах флаги своей сборной, интересовались сувенирами и т. д. Немецкие болельщики открыли на центральной пешеходной улице мобильное фан- посольство, где раздавали соотечественникам буклеты с достопримечательностями и турмаршрутами Татарстана, а также консультировали их по различным вопросам в случае необходимости.

Специально на матч сборных Южной Кореи и Германии в Казань прибыл бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шрёдер. Сразу по прибытии он отправился в Казанский кремль, где для гостя организовали экскурсию с посещением исторических сооружений и памятников архитектуры. За кого будет болеть экс-канцлер, неизвестно: в мае он женился на гражданке Республики Корея Ким Со Ён.

Не просто игра, а часть жизни

Сдержанность эмоций, возможно, обусловлена серьезностью предстоящего матча. "Очень надеюсь, что мы выиграем сегодня, потому что это будет решающий матч. Я буду болеть за нашу команду на стадионе вместе с моей мамой, родственниками и друзьями, которые приехали в Казань. Для немцев футбол не просто игра, это часть нашей жизни", - рассказала журналистам представитель Российско-германской внешнеторговой палаты Кристин Франк.

Кристин также добавила, что восхищена работой организаторов чемпионата мира в Казани. "Мы были впечатлены уже когда прилетели в аэропорт Казани, потому что там все быстро и четко работает, нет очередей. Наши немецкие коллеги сказали - вот это дороги здесь, просто идеальные. Автобусы ездят часто и быстро до фан-зоны, это очень удобно, все отлично и на высшем уровне", - уверена она.

Руководитель департамента по спорту мэрии Брауншвейга (Германия) Екел Волкер также отмечает важность игры с командой Южной Кореи - решается вопрос о выходе сборной Германии в плей-офф. "Мы надеемся попасть в 1/8 финала, надеемся, что сможем пробиться и дальше, попадем в финал. Цель, конечно же, пятая звездочка на нашей форме", - сказал он.

Звезды на форме символизируют количество чемпионских титулов. Так, на эмблеме сборной Бразилии пять звезд, Германии - четыре, за победы на чемпионатах мира 1954, 1974, 1990 и 2014 годов.

Паназиатская поддержка

Корейские фанаты с оптимизмом ждут игру, они уверены в победе своей команды. Как поделился с ТАСС фанат Глен, на котором была ковбойская шляпа, а на лице нарисованы флаги его страны, он горд, что будет смотреть такой важный матч. "Это честь для меня быть здесь и пойти на матч национальной сборной. Я думаю, конечно же, Корея выиграет, счет будет 2:0", - отметил он.

Глен с друзьями прилетел в Казань накануне матча. "Мы приехали только вчера в Казань через Санкт-Петербург, Москву, Иркутск и Владивосток. Несмотря на такой долгий путь, я ничуть не жалею, что здесь нахожусь. Казань очень красивый город, здесь много очень красивых зданий и строений, люди вокруг такие милые и добрые", - отметил он.

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Впечатлена красотой Казани и кореянка Су Ён Пак из Сеула. "Я не верила, что смогу попасть на чемпионат, но это случилось. Это наш первый визит в Казань, здания напоминают мне Сан-Франциско или Новый Орлан, такое ощущение, что ты в этих городах. Здесь очень экзотично", - поделилась она впечатлениями.

Поддержку корейской команде также окажут футбольные фанаты из Вьетнама. "Мы первый раз в России, здесь просто отлично, такое гостеприимство. Я думаю, что сегодня победит Германия, но все равно будем болеть за Корею. Мы считаем ее своей, там азиатский, братский народ, мы болеем за них", - рассказал Фам Хонг Тхай, который с друзьями летел 10 часов из Ханоя, чтобы посмотреть этот матч.

Но не все болельщики из азиатских стран поддерживают команду Южной Кореи, Пегги из китайского города Чунцин шепотом призналась, что болеет за Германию. "Я буду болеть за Германию, только никому не говорите. Я думаю, что она выиграет со счетом 4:0", - рассказала она. Пегги добавила, что приехала в Казань из Москвы, ей очень понравилась русская традиция пить чай в подстаканниках.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошли матчи Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3). На "Казань-Арене" еще пройдут матчи Южная Корея - Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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