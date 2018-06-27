Мэй пообещала, что над ее резиденцией будет веять флаг Англии в дни игр ее сборной на ЧМ

Британский премьер также заявила, что собирается сделать то же самое во время женского чемпионата мира

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Флаг Англии (красный крест святого Георгия на белом фоне) будет веять над лондонской резиденцией британского премьера в дни матчей с участием сборной Англии на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Об этом заявила глава британского правительства Тереза Мэй, отвечая в среду на вопросы депутатов Палаты общин.

Отвечая на вопрос парламентария от правящих тори Ника Боулса о том, собирается ли Мэй, помимо флага Великобритании, вывешивать еще и флаг Англии над своей резиденцией и другими госучреждениями в знак поддержки английских футболистов, премьер сказала: "В настоящий момент над резиденцией на Даунинг-стрит развевается флаг вооруженных сил. Но я действительно хочу присоединиться к вам, чтобы поздравить сборную Англии с выходом в следующий этап чемпионата мира. И я хочу заверить, что с этого момента английский флаг на Даунинг-стрит будет развеваться во время каждого матча с участием сборной Англии и мы будем поощрять другие государственные ведомства, чтобы они поступали таким же образом".

После этого Мэй добавила, что собирается пойти дальше своих предшественников на посту премьера в отношении демонстрации государственной атрибутики в дни футбольных поединков. "В следующем году мы сделаем то же самое во время женского чемпионата мира", - пообещала премьер-министр Великобритании, имея в виду женский мундиаль 2019 года во Франции.