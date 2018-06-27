Озил вошел в состав сборной Германии на матч ЧМ с командой Южной Кореи, Мюллер - в запасе

Встреча группы F между сборными Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского "Арсенала" Месут Озил включен в стартовый состав сборной Германии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Озил не вышел в стартовом составе в матче второго тура против шведов (2:1). Нападающий Томас Мюллер, которые выходил в основном составе в обоих предыдущих матчах группового этапа, остался в запасе.

Полностью состав сборной Германии выглядит следующий образом: Мануэль Нойер, Йонас Гектор, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йосуа Киммих, Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил, Леон Горецка, Марко Ройс, Тимо Вернер.

Также стал известен состав сборной Южной Кореи на игру: Чо Хён У, Ли Ён, Юн Ён Сун, Хон Чуль, Ким Ён Гвон, Чан Хён Су, Ку Чжа Чхоль, Чжун У Ён, Ли Чжэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин.

Встреча группы F между сборными Германии и Южной Кореи пройдет в среду в Казани. Начало матча - 17:00 мск.