Ресторатор: реконструкция набережной к ЧМ-2018 стала важным событием для нижегородцев

К чемпионату мира в Нижнем Новгороде появилось множество объектов городской и спортивной инфраструктуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Реконструкция Нижне-Волжской набережной в историческом центре Нижнего Новгорода является самым главным событием в городе, связанным с чемпионатом мира по футболу в России, после постройки стадиона "Нижний Новгород". Такое мнение ТАСС высказал ресторатор Александр Котюсов.

К чемпионату мира в Нижнем Новгороде появилось множество объектов городской и спортивной инфраструктуры. Помимо стадиона "Нижний Новгород" в городе появились тренировочные площадки, были открыты современные общественная пространства: набережная Мещерского озера, Нижне-Волжская набережная, парк на Стрелке. Также проведена большая работа по оформлению города, устройству цветников, открыты новый аэропорт, обновленный вокзал, станция метро "Стрелка".

Набережная была закрыта от горожан с 2008 года. В течение 10 лет она была закрыта синим забором, за которым шло строительство. Общая площадь благоустройства составила более 89 тысяч квадратных метров. Было проложено около 1,5 километров прогулочных и велодорожек, использовано 40 тысяч квадратных метров брусчатки, на набережной разместили 22 тысячи квадратных метров газонов и около 7 тыс. погонных метров лестниц.

"Наверное, самое главное событие в Нижнем Новгороде после, конечно, строительства стадиона - это реконструкция набережной, потому что в течение 10 лет все нижегородцы, все гости нашего города были, конечно, в полном шоке от того, что стоит синий забор, - поделился мнением ресторатор Александр Котюсов. - Сейчас это самое приятное место в городе. Здесь можно гулять, здесь можно кататься на велосипеде, здесь есть самая длинная дорожка в Нижнем Новгороде велосипедная, полноценная, по которой можно кататься и на роликах, и на велосипедах. Я убежден, что это будет самое приятное место в городе для всех нижегородцев, самое "гуляльное", потому что ты сидишь и смотришь на реку, ты можешь здесь валяться на траве".

Мнение жителей города о Нижне-Волжской набережной

"Я три года живу в Нижнем Новгороде, и три года я наблюдала вместо набережной красивой синий забор. Было очень интересно, что же за ним. Наконец-то, забор упал, и мы увидели такую прекрасную набережную. Спасибо, что чемпионат мира проходит в нашем городе", - поделилась радостью жительница Нижнего Новгорода Анна.

"Наконец-то открыли новую набережную, это замечательно. Наш город стал преображаться. Так классно, что и здесь мы тоже можем погулять. Это одна из лучших набережных нашего города, с нее открывается такой прекрасный вид", - высказалась другая жительница Нижнего Новгорода Анастасия.

"Да, сколько лет здесь был ужасный синий забор, который просто портил весь вид города, что начали наш город называть "город-закатом" и "городом синих заборов". И очень красиво здесь все оформили, и даже как бы непонятно, что это - Нижний Новгород, потому что настолько необычно, и это прям что-то новое. И я думаю, что каждый, кто здесь первый раз, - он влюбляется в эту набережную раз и навсегда", - продолжила ее подруга Милена.

"Забор здесь уже давным-давно стоит, почти уже был обыденностью нашей, вот. Я сегодня здесь первый раз, и встретил вас. Тут очень красиво, мне нравится", - поделился мнением житель города Сергей.

"Нижегородцы называли синий забор местной достопримечательностью. Эта штука как раз демонстрирует, то что, все, получается. "Синезаборск" исчез, получился Нижний Новгород", - поддержала его Александра.

Мещерское озеро

"Мещерское озеро" - общественное пространство, построенное к чемпионату мира. На месте пустыря, который ранее располагался на территории "Озера", появились прогулочные дорожки, велосипедные маршруты, детские и спортивные площадки с современным оборудование. Высажено 1300 деревьев и 9200 кустарников - сосны, березы, тополя, яблони и ивы.

"Благодаря тому, что наш город выиграл право проведения ряда игр чемпионата мира по футболу, это качественно изменило все вокруг. "Мещерское озеро" стало местом отдыха, люди стали чаще улыбаться, теперь здесь можно гулять. Теперь можно загорать, кататься, с маленькими детьми гулять", - поделились мнением жители Нижнего Новгорода.

"Благодаря проведению чемпионата мира, в нашем городе построили замечательный стадион, вокруг Мещерского озера облагородили территорию. Появилось очень много пешеходных и велосипедных дорожек, чудесные зоны отдыха, где можно полежать, почитать книги. Метро "Стрелка", которое оценят все жители Канавинского района. Мы очень рады, все красиво, посадили очень много деревьев", - заявила жительница Нижнего Новгорода.

Станция метро "Стрелка"

12 июня в Нижнем Новгороде открылась новая станция метро "Стрелка". Она располагается рядом со стадионом "Нижний Новгород", также пользоваться станцией могут жители микрорайона "Мещерское озеро", где движение транспорта обычно затруднено. С помощью станции можно добраться до главной достопримечательности города - стрелки на слиянии Оки и Волги. С 12 июня станция "Стрелка" перевезла около 150 тысяч пассажиров, по прогнозам, с открытием новой станции метро пассажиропоток увеличится на 20-30%.

"Да, это круто, что везде есть указатели на улицах и так далее, - рассказали болельщики из Гонконга Лу Чже и Ли Мань Фунь. - Мы даже не смотрели в карту, потому что легко было найти что-то. Мне кажется, метро только недавно открыли, это очень хорошо. Мне понравилось, что в метро кондиционеры и очень комфортно".

"Метро расположено прямо возле нашего отеля и мы смогли легко добраться прямо сюда. Очень удобная транспортная доступность. Все очень дружелюбны и добры, нам помогали ориентироваться везде. Все это было очень хорошо организовано и бесплатно для нас - мы просто показывали паспорт болельщика", - рассказал болельщик сборной Панамы Кальвильо Дувейси, приехавший в Россию вместе со своей семьей.

"Нам понравилось, поезд шел быстро. Свежо, не жарко, как в лучших городах Европы. Станция чистенькая, новенькая. Все люди на позитиве", - поделились мнение жители Нижнего Новгорода.

"Очень хороший персонал, - продолжили горожане. - Сразу, как нас увидели: "Да, да, проходите, все, пожалуйста. А может быть вы не туда сели? А может вам сюда?" Так что, все было, действительно, очень хорошо".