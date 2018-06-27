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27 июня, 16:33
Шведские и мексиканские болельщики очаровали Екатеринбург танцами и костюмами
Болельщики сборной Мексики
© Донат Сорокин/ТАСС
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Команды Мексики и Швеции в среду проведут матч третьего тура группового этапа на стадионе "Екатеринбург-Арена"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Около 17 тысяч болельщиков из Мексики и Швеции приехали в Екатеринбург, который в среду в последний раз примет матч чемпионата мира по футболу. Город встретил фанатов 30-градусной жарой, они подарили ему карнавальные танцы, задушевные песни и костюмированные шоу в сомбреро и цветных перьях, передает корр. ТАСС.

Команды Мексики и Швеции проведут в среду матч третьего тура группового этапа на стадионе "Екатеринбург-Арена", начало - в 17:00 мск.

Болельщики обеих сборных собирались десятками и сотнями в разных частях центра города, где наряженные в национальные флаги, цветные перья, с трещотками пели гимны и хиты своих стран. Мини-шествие организовали шведы, мексиканцы устроили карнавальные танцы, где одевали на уральских девушек свои сомбреро и исполняли "Катюшу" под балалайку. Болельщики с удовольствием фотографировались с большим костюмированным медведем.

Футбольные фанаты обеих команд, которые прибыли в Екатеринбург на поезде болельщиков, рассказали ТАСС, что долгая дорога объединила их, поэтому они придумали объединяющую кричалку "Швексика".

"Конечно, мы хотим выиграть. Думаю, счет будет 3:1, надеюсь, Чичарито [Хавьер Эрнандес] забьет. Наша команда должна выиграть, потому что у нас есть свой стиль, а также игроки из ведущих европейских клубов. Кроме того, у нас прекрасный тренер", - отметил в беседе с ТАСС мексиканский болельщик Оскар Олгин.

Болельщик сборной Швеции Карен Хендрик Пэнксон тоже поделился с ТАСС своим прогнозом на игру. "Мы должны выиграть сегодня, но я думаю, что мексиканцы очень техничны, поэтому это будет очень сложная игра. Наши футболисты немного выше, чем мексиканцы, поэтому нам будет гораздо легче играть со стандартов. Кроме того, мы много думаем об игре, анализируем ее, я не могу предугадать счет, но надеюсь, что мы забьем один-два гола сегодня", - рассказал он.

В поисках Хавьера

Самым долгожданным футбольным фанатом в Екатеринбурге в среду стал болельщик из Мексики Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Настоящий Хавьер все-таки приехал в Россию.

Как стало известно ТАСС, в Екатеринбурге он сначала заблудился в районе Южного автовокзала и обратился к полицейским за помощью. Вечером он собирается с друзьями пойти на "Екатеринбург-Арену".

Его историю слышал почти каждый житель Екатеринбурга, опрошенный ТАСС на улице. Мужчины уважают его друзей за поступок, женщины - осуждают поведение жены Хавьера.

"Я не понимаю, как можно было не пустить мужа в Россию на чемпионат мира с друзьями, ведь такое событие! Когда еще такое будет? Доверять надо мужу", - поделились жительница Екатеринбурга Жанна.

Пока уральские фанаты и журналисты ищут настоящего Хавьера в городе, многие мексиканские болельщики озабочены поиском билетов на матч. Около "Екатеринбург-Арены" они стоят с табличками, на которых по-английски и по-русски крупно написано "Продайте мне билет".

Прощание с ЧМ-2018

Игра ЧМ-2018 между командами Мексики и Швеции станет последней для Екатеринбурга. На уральцев уже находит грусть. Днем в центре города уличный оркестр, провожая ЧМ, исполнил марш "Прощание славянки".

"Очень жалко расставаться с этим праздником. Мы бы хотели, чтобы у нас матч 1/4 финала прошел, например. Лично мне удалось подружиться со многими перуанцами, они в восторге от нашего чемпионата. Сейчас приехали мексиканцы, я владею испанским, хожу и удивляю их своими вопросами и разговорами на их родном языке", - рассказал ТАСС житель Екатеринбурга Евгений.

Пенсионерка Татьяна Геннадьевна вместе с подругами в дни проведения в Екатеринбурге матчей приходила смотреть на иностранцев в центр города. "Я на всех ходила, смотрела, не на игры, а сюда - в центр города. Перуанцы замечательные, свою экзотику продемонстрировали сенегальцы, они такие красивые, и шведы сегодня выдавали танцы, все доброжелательные. Больше всего понравилась атмосфера, на самом деле в городе праздник, а завтра, наверное, будет уже грустно", - поделилась она.

Переживают из-за оттока болельщиков и кафе, бары, рестораны города. В дни ЧМ эксперты "Уральского банка" Сбербанка зафиксировали в Екатеринбурге всплеск финансовой активности. Одним из наиболее ярких показателей этого стал рост продаж в ресторанах и кафе - прирост среднедневного оборота на одно заведение составил 234% по сравнению с прошлым месяцем, а средний чек увеличился почти на треть, сообщили в пресс-службе банка.

Если хочешь остаться

Поддержать спортивный дух болельщиков в среду приехали талисман ЧМ-2018 Волк Забивака и группа "Дискотека Авария". Вечером они выступят в городской фан-зоне.

Сыграют для фанатов и уральская кавер-группа "Каникулы". "Мы, если честно, еще не думали, что будем петь, у нас это обычно происходит импровизированно, здесь и сейчас, мы отталкиваемся от публики и ее настроения, энергетика будет. Я вообще горжусь Екатеринбургом. У нас и ЧМ, и еще предстоит "Уральская ночь музыки", за это я люблю и уважаю город", - рассказал ТАСС вокалист группы Евгений Семенов.

Организаторы крупнейшего в России однодневного музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки" ("Ural Music Night"), который пройдет в ночь с 29 на 30 июня, цитируют строчки песни "Дискотеки Аварии" "Если хочешь остаться - останься просто так" и просят болельщиков задержаться в городе до выходных.

По словам президента фестиваля Евгения Горенбурга, во время "музыкальной бессонницы" выступят более 2 тысяч музыкантов из 23 стран. В списке хедлайнеров - Эмир Кустурица, Иван Дорн, Нейромонах Феофан, Сергей Трофимов, Joy, Baccara, Arabesque, Therr Maitz, Noize MC, LRK-трио, трио Дениса Галушко, Триагрутрика, Nastya Kudry, Heilung.

Площадками фестиваля станут более сотни объектов - рестораны, кафе, музеи, театры, вузы, кинотеатры, скверы, балконы, гостиницы центра города. "Будет и волшебство. У фестиваля есть традиция, мы все вместе около основной сцены встречаем рассвет и пускаем солнечные зайчики, делаем это под песню "Луч солнца золотого". В этом году для этого закупили 30 тыс. зеркал", - отметил Горенбург.

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