Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч ЧМ-2018 с командой Мексики

Также стал известен состав сборной Мексики на игру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Мексики. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинссон, Виктор Линеделёф, Себастьян Ларссон, Албин Экдаль, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Маркус Берг, Ола Тойвонен.

Классон перешел в "Краснодар" зимой 2017 года. В прошедшем сезоне шведский футболист провел 34 матча в разных турнирах, забив 12 мячей и сделав восемь голевых передач.

Также стал известен состав сборной Мексики на игру: Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Эктор Морено, Эктор Эррера, Эдсон Альварес, Мигель Лаюн, Андрес Гуардадо, Хесус Гальярдо, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Ирвинг Лосано.

Встреча группы F между сборными Швеции и Мексики пройдет в Екатеринбурге в среду. Начало матча - 17:00 мск.