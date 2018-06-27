Канте: французским футболистам будет что вспомнить о времени пребывания на ЧМ в России

Команда Франции базируется в подмосковной Истре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу ценит те условия, которые созданы для команды в России во время чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал полузащитник французской сборной Н'Голо Канте.

Во вторник французы провели заключительный матч группового этапа с командой Дании (0:0) в "Лужниках". Команда базируется в подмосковной Истре.

"Все, в чем я пока участвовал, было очень хорошо организовано. В Истре нам помогает много человек, и мы это очень ценим. Нам уже есть, что вспомнить о пребывании в России", - поделился впечатлениями Канте.

"Да, Истра достаточно далеко от Москвы, и мы немного изолированы. Но мы знаем, для чего мы здесь. Мы должны сохранять концентрацию и идти к нашей цели - выиграть турнир, или как минимум пройти как можно дальше. Честно, мы ценим время, проведенное у вас в стране", - добавил француз.

В 1/8 финала французы встретятся с аргентинцами, встреча пройдет 30 июня в Казани.