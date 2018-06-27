Экс-канцлер ФРГ Шрёдер прибыл в Казань на матч ЧМ-2018 Южная Корея - Германия

В рамках визита Герхард Шредер встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в Казань на матч чемпионата мира между сборными Южной Кореи и Германии. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Остается загадкой, за кого будет болеть экс-канцлер, учитывая, что в мае он женился на своей подруге и личной переводчице, гражданке Республики Корея 48-летней Ким Со Ён. Для Шрёдера этот брак стал пятым. Как отмечало немецкое издание Neue Presse, торжества по случаю бракосочетания намечены на 5 октября и пройдут в фешенебельном отеле Адлон в центре германской столицы.

"С краткосрочным рабочим визитом [27-28 июня 2018 года] прибыл сегодня в Республику Татарстан председатель Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Герхард Шрёдер. В международном аэропорту Казань Герхарда Шрёдера встречали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, другие официальные лица", - говорится в сообщении.

"Сразу по прибытии Герхард Шрёдер отправился в Казанский Кремль, где для гостя организована экскурсия с посещением исторических сооружений, памятников архитектуры. Запланирована также встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым", - отмечает пресс-служба главы Татарстана.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), 20 июня встретились сборные Ирана и Испании (0:1), 24 июня здесь сыграли Польша и Колумбия (0:3). Также на "Казань Арене" пройдут матчи Южная Корея - Германия (27 июня), один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).