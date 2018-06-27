Перепутавшие Нижний Новгород с Великим аргентинские фанаты попали на матч в Петербурге

Болельщикам удалось посмотреть игру команд Аргентины и Нигерии в VIP-ложе стадиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Два аргентинских любителя футбола, которые случайно приехали в Великий Новгород вместо Нижнего, в котором проходил матч их национальной сборной с командой Хорватии, смогли добраться до Санкт-Петербурга. Как рассказал ТАСС один из болельщиков Эктор Алверсен, им удалось посмотреть игру футболистов Аргентины и Нигерии в VIP-ложе стадиона в Петербурге во вторник.

Ранее ТАСС писал о том, что два аргентинских болельщика Эктор Альберсен и Эрнан Маззони год копили деньги, чтобы приехать в Россию на ЧМ-2018, чтобы поддержать любимую команду в игре против сборной Хорватии 21 июня. Однако они перепутали место назначения и случайно попали в Великий Новгород. В результате матч, в котором команда Аргентины проиграла хорватам со счетом 0:3, им пришлось смотреть по телевизору. Зато победный матч против команды Нигерии, благодаря которому Аргентина смогла выйти в 1/8 финала, фанаты смогли посмотреть на стадионе в Петербурге.

"Мы добрались из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и смогли попасть на матч Аргентины с Нигерией. Нам помогли добраться люди из правительства Великого Новгорода, помогли даже оказаться в ложе VIP, как - мы не знаем. [По итогам истории могу сказать], что Новгород очень милый город, люди очень добрые, что очень важно", - рассказал Алверсен.

Отдельно он поблагодарил переводчицу Марию Эстер, которая помогала им во время нахождения в Великом Новгороде.

При этом Алверсен отметил, что матч с командой Нигерии принес ему и его другу много приятных эмоций, и сейчас они очень счастливы за свою сборную. Также он отметил, что ему очень понравился Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург - очень хороший, очень красивый город. Понравился нам больше, чем Москва, в которую мы прибыли изначально. Москва тоже хороший город, но там очень много народу", - сказал аргентинец.

В правительстве Новгородской области подтвердили, что оказали помощь заблудившимся аргентинцам, предоставили переводчика, помогли найти транспорт, на котором те смогли без приключений добраться до Петербурга, но подробно комментировать не стали.