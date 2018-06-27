Временное консульство Польши для болельщиков ЧМ-2018 откроется в Волгограде

Граждане Польши смогут получить в консульском центре помощь в случае любых проблем с документами

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Мобильный консульский центр посольства Польши в РФ будет развернут в Волгограде к матчу сборной этой страны и команды Японии. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства Польши в России.

"Мобильный консульский центр будет развернут сегодня вечером в Волгограде по адресу: улица Пархоменко, 38, в здании гостиницы "Астория". Он будет работать до 29 июня включительно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что граждане Польши смогут получить в консульском центре помощь в случае любых проблем с документами.

"Если гражданин Польши потеряет паспорт, миграционную карту или какие-то другие документы, наши сотрудники ему помогут. Если человека ограбят, то ему стоит обратиться сначала в местную полицию, а потом сразу направиться в консульский центр", - пояснил представитель посольства.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Япония - Польша состоится в Волгограде 28 июня. После двух туров в группе H первое место занимает сборная Японии (4 очка), далее идут команды Сенегала (4), Колумбии (3) и Польши (0).