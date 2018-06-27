Дани Алвес посетил расположение сборной Бразилии перед матчем ЧМ с сербами

Алвес не вошел в состав сборной Бразилии на турнир из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Защитник ПСЖ Дани Алвес навестил футболистов сборной Бразилии перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира с командой Сербии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алвес не вошел в состав сборной Бразилии на турнир из-за травмы, полученной в финале Кубка Франции. Футболист пообедал с командой накануне матча с сербами. Встреча пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартак", начало - 21:00 мск.

Сборная Бразилии лидирует в группе E с четырьмя очками. Следом идут швейцарцы с четырьмя очками, которые уступают бразильцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы занимают третье место (3). Команда Коста-Рики не набрала ни одного очка.

Алвес выступает за сборную Бразилии с 2006 года и принимал участие в двух чемпионатах мира. В составе национальной команды он провел 106 матчей и забил семь голов.