Германия может потерять €200 млн из-за раннего начала матча с южнокорейцами

При этом эксперты отмечают, что совместный просмотр матча может положительно сказаться на общей продуктивности

ТАСС, 27 июня. Немецкая экономика может потерять порядка €200 млн из-за раннего начала матча чемпионата мира по футболу между командами Германии и Южной Кореи. Такие данные со ссылкой на Кельнский институт экономики привела в среду медиагруппа "Функе".

Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Южной Кореи состоится в среду в Казани и начнется в 17:00 мск (16:00 по германскому времени).

По данным института, около 30% сотрудников в это время будут находиться на работе. Если каждый второй работник в стране будет смотреть игру в течение часа вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, экономика потеряет от €130 до €220 млн.

При этом эксперты отмечают, что совместный просмотр матча может положительно сказаться на общей продуктивности.

После двух туров в группе F первое место занимает сборная Мексики (6 очков), далее идут команды Германии (3), Швеции (3), Южной Кореи (0).