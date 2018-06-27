Креспо: давление на аргентинских футболистов должно снизиться после выхода из группы ЧМ

Во вторник сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Давление на сборную Аргентины по футболу должно снизиться после того, как команда смогла преодолеть групповой этап на чемпионате мира в России. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий аргентинской сборной Эрнан Креспо.

Во вторник сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Аргентинцев устраивала только победа для выхода в плей-офф, победный мяч на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо. На групповом этапе команда набрала 4 очка. Матч первой стадии плей-офф между сборными Аргентины и Франции пройдет 30 июня в Казани.

"Это был всего 14-й матч Хорхе Сампаоли (главный тренер) во главе команды. И все-таки команда играла хорошо вчера, особенно в первом тайме, и я надеюсь, что они сохранят этот огонь в сердце, желание побеждать и на матч с французами. Что касается его будущего, то не думаю, что эта фигура является ключевой. Но мы видели, что в последние два года команда потихоньку развивалась, и конечно, нашей федерации надо будет определиться с будущим".

Креспо отметил, что, по его мнению, давление на капитана команды Лионеля Месси будет всегда. "Оно как было, так и остается, и будет всегда. Его испытывают не только Месси, но и другие игроки. Вчера был особый матч, и ребята даже плакали после встречи, настолько велико давление. Надеюсь, сейчас они чуть-чуть успокоятся и будут играть лучше", - сказал Креспо.

"Когда в команде есть такие игроки, как Роналду и Месси, в любом случае команда будет подстраиваться под них. И это не повод для разговоров, нравится кто-то кому-то или нет", - добавил Креспо.

Финал турнира состоится 15 июля.