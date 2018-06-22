Более 120 объектов в Екатеринбурге были адаптированы для инвалидов к ЧМ-2018

Комплексная программа "Доступная среда" была реализована в Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира, в том числе она коснулась реконструированного футбольного стадиона

Комплексная программа "Доступная среда" была реализована в Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира, в том числе она коснулась реконструированного футбольного стадиона. Условия доступности были созданы на 120 объектах социальной и транспортной инфраструктуры. В рамках программы создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в 343 общеобразовательных учреждениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Более 120 различных объектов в Екатеринбурге были адаптированы для людей с ограниченными возможностями в рамках программы "Доступная среда". Об этом ТАСС сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

"Чемпионат мира по футболу как событие глобальное придал импульс развитию во всех сферах жизни города Екатеринбурга и Свердловской области. Исключением не стала и наша программа "Доступная среда", которая реализуется вот уже на протяжении целого ряда лет. За последние три года именно в рамках подготовки к чемпионату у нас были оборудованы доступной средой раритетные социальные объекты, это больше 120 различных объектов жизни, которые люди с ограниченными возможностями здоровья наиболее часто используют. Преобразилась и транспортная инфраструктура, и туристическая", - заявил Злоказов.

"Мне понравилось, как организован весь процесс от начала и до конца, начиная от покупки билетов и заканчивая походом на сам матч, - поделилась впечатлениями от посещения матча чемпионата мира болельщица из Екатеринбурга Ксения Каминская. - У нас не возникло никакой заминки ни разу. Мы спокойно купили билеты, пришли и получили их без очереди. На стадионе нас уже везде встречали волонтеры, на парковке нам помогли и дальше сопровождали".

"Прокатили нас на электрокаре и дальше, на самом стадионе, все было очень просто и удобно для колясочников. Очень приятно, что такое количество людей с инвалидностью смогли посетить такое масштабное мероприятие", - добавила болельщица.

Также в рамках программы проведен ремонт спортивных сооружений. Учреждения оснащены оборудованием и спортивным инвентарем с учетом доступности для маломобильных групп населения, также организована работа по оснащению 70 организаций социального обслуживания современным оборудованием и компьютерной техникой.