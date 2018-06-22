Более 120 объектов в Екатеринбурге были адаптированы для инвалидов к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Более 120 различных объектов в Екатеринбурге были адаптированы для людей с ограниченными возможностями в рамках программы "Доступная среда". Об этом ТАСС сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Комплексная программа "Доступная среда" была реализована в Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира, в том числе она коснулась реконструированного футбольного стадиона. Условия доступности были созданы на 120 объектах социальной и транспортной инфраструктуры. В рамках программы создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в 343 общеобразовательных учреждениях.
"Чемпионат мира по футболу как событие глобальное придал импульс развитию во всех сферах жизни города Екатеринбурга и Свердловской области. Исключением не стала и наша программа "Доступная среда", которая реализуется вот уже на протяжении целого ряда лет. За последние три года именно в рамках подготовки к чемпионату у нас были оборудованы доступной средой раритетные социальные объекты, это больше 120 различных объектов жизни, которые люди с ограниченными возможностями здоровья наиболее часто используют. Преобразилась и транспортная инфраструктура, и туристическая", - заявил Злоказов.
"Мне понравилось, как организован весь процесс от начала и до конца, начиная от покупки билетов и заканчивая походом на сам матч, - поделилась впечатлениями от посещения матча чемпионата мира болельщица из Екатеринбурга Ксения Каминская. - У нас не возникло никакой заминки ни разу. Мы спокойно купили билеты, пришли и получили их без очереди. На стадионе нас уже везде встречали волонтеры, на парковке нам помогли и дальше сопровождали".
"Прокатили нас на электрокаре и дальше, на самом стадионе, все было очень просто и удобно для колясочников. Очень приятно, что такое количество людей с инвалидностью смогли посетить такое масштабное мероприятие", - добавила болельщица.
Также в рамках программы проведен ремонт спортивных сооружений. Учреждения оснащены оборудованием и спортивным инвентарем с учетом доступности для маломобильных групп населения, также организована работа по оснащению 70 организаций социального обслуживания современным оборудованием и компьютерной техникой.