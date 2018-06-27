Мексиканские болельщики считают, что сборная Швеции сильна на ЧМ-2018 и без Ибрагимовича

Команды Швеции и Мексики сыграют в своем заключительном матче группового этапа в среду в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции показывает себя сильной командой на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, несмотря на то, что впервые за 16 лет участвует в крупном турнире без нападающего Златана Ибрагимовича. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС более десятка болельщиков сборной Мексики, которые ожидают матч между командами Мексики и Швеции на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"Златан, конечно, топовый игрок, но сборная Швеции неплохо показывает себя на протяжении всего чемпионата, взять хотя бы матч с командой Германии. Поэтому я думаю, что они могут играть хорошо и без Ибрагимовчиа. Златан - это такая "остринка" для команды, но они и так сильны", - сказал мексиканец Маурисио Гатика.

Болельщик Хорхе Круз считает, что Ибрагимович - "слишком эгоцентричный игрок", что не идет на пользу команде. "Шведы могут играть как со Златаном, так и без него, у них достаточно сильная команда, каждый игрок, поэтому они не зависят от одного футболиста", - отметил Круз.

Диего Барбоса, который приехал в Екатеринбург с двумя друзьями, подчеркнул, что отсутствие Ибрагимовича не станет оправданием, если сборная Швеции проиграет матч. "У шведов хорошая команда, они не должны ориентироваться только на одного игрока, и если они сегодня проиграют, отсутствие Златана не станет оправданием. У них отличная оборона, поэтому им вполне по силам выигрывать без Ибрагимовича", - добавил собеседник агентства.

Антонио Камберас в беседе с ТАСС высказал мнение, что предстоящая игра будет сложной для обеих команд. "Ибрагимович - сильный игрок, но наша команда может победить шведов, не важно с Златаном они или без него", - резюмировал болельщик.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 года. В 2016 году он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

О предстоящем матче

После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0). 27 июня сборная Швеции проведет матч третьего тура группового этапа с командой Мексики на стадионе "Екатеринбург-Арена".