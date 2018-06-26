Пекерман: сборная Колумбии ощущает давление перед игрой чемпионата мира с сенегальцами

По официальным данным, сборную Колумбии на стадионе "Самара-Арена" поддержат более 20 тысяч болельщиков

"Нас ждет очень важная игра за последнее время, потому что она определяет будущее команды на турнире, поэтому матч будет судьбоносным. Наша группа является очень ровной, в ней нет фаворитов, все должны бороться за результат, который позволит выйти в плей-офф. Мы должны найти слабые места сенегальцев, это будет сложная игра, потому что есть много давления на нас, но у нас очень сильный дух. Сенегал - очень сильная команда, игроки хороши как физически, так и технически, они играют как европейцы", - заявил Пекерман.

"Я доволен тем, что команда делает на поле. Наша профессия очень сложна, потому что отношение к нам меняется в зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем", - добавил он.

По официальным данным, сборную Колумбии на стадионе "Самара-Арена" поддержат более 20 тысяч болельщиков. "Здесь очень много наших фанатов, и нам больно, когда мы не можем ответить им результатом. Поэтому завтра мы постараемся сделать все для победы, мы настроены оптимистично", - заявил тренер.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира. В параллельном матче группы H сыграют японские (4 очка) и польские футболисты (0).