Волонтеры ЧМ-2018 в Казани прошли экологический тренинг

Автор проекта Дмитрий Спиридонов рассказал о том, как у него появилась идея принять участие в конкурсе с работой на экологическую тему

Суть проекта заключается в прохождении специального квеста, по итогам которого у участников появляются новые знания и понимание, как сделать первые шаги в улучшении окружающей среды. В первую очередь, проект рассчитан на волонтеров направления "Устойчивое развитие" на стадионах, где проходят матчи чемпионата мира. При этом согласно задумке автора, с течением времени в проекте примет участие большее количество людей, которые передадут свои знания и опыт, и впоследствии станут "Зеленым поколением".

"Мы все с вами слышим о том, что человек должен быть спортивным, заботиться о здоровье, - заявил Спиридонов ТАСС. - Мы подумали, что не только это важно, но и в том числе, чтобы он задумывался о своем экологическом образе жизни, и разработали такой проект, где помогаем человеку проверить, насколько он умеет вести экологичный образ жизни. Умеет ли он разделять мусор на фракции, знает ли он, сколько разлагается тот или иной вид мусора, обладает ли знаниями о природном богатстве региона или о том, как совершать покупки разумно, с точки зрения экологии. Каждый из навыков уникален и позволяет вывести на уровне осознания экологическую деятельность каждого волонтера, любого человека, который проходит через данный проект, те участники, которые успешно сдадут нормативы, получают знак отличия, который подтверждает, что они действительно умеют вести экологический образ жизни".

Также автор проекта рассказал о том, как у него появилась идея принять участие в конкурсе с работой на экологическую тему. "Когда я узнал о конкурсе волонтерской программы "Наследие чемпионата мира", я подумал, что, наверное, одной из важных составляющих чемпионата должна быть экологическая. И в том числе, если говорить про тренды современного развития мира, то вот это устойчивое развитие, когда рациональное использование ресурсов, когда мы говорим про осознанность действий. Вот как раз это и хотелось заложить в саму деятельность чемпионата", - добавил Спиридонов.

"На мой взгляд, все массовые мероприятия, которые проходят что в Республике, что в России, в мире должны обязательно нести экологическую составляющую. И, предлагая свой проект на программу "Наследие чемпионата мира по футболу", мне хотелось, чтобы волонтеры, участники чемпионата уехали с него с неким багажом знаний, с навыками, которые позволят им в дальнейшем улучшить их жизнь, научиться вести себя более экологично. Через проект "зеленое" поколение мы как раз формируем через волонтеров из разных стран, разных регионов "зеленое" поколение, которое даст нам рывок в развитии нашей страны и мира в целом", - объяснил цель своего проекта Спиридонов.

Комментарий волонтера

"Я работаю на направлении "Устойчивого развития", и главная задача у волонтеров этого направления - это научить людей правильно фасовать мусор. Мне кажется, что эта функция очень важна на чемпионате мира по футболу", - высказал свое мнение Егор Петунин.

"Прошел матч, и люди покидают трибуны стадиона и с собой вместе несут большое количество мусора, - продолжил волонтер. - При виде зеленого и желтого бака, они теряются, потому что не знают, как правильно фасовать. Мы видим эту ситуацию и подсказываем людям, как правильно расфасовать, мы подсказываем, что бутылки надо кидать в желтый бак, биоразлагаемый, которые можно в принципе переработать. А уже еду, одноразовую посуду мы заставляем людей кидать в зеленый бак, потому что это не перерабатывается, и мы это все объясняем им".