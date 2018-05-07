историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
27 июня, 15:00
Волонтеры ЧМ-2018 в Казани прошли экологический тренинг
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
{{curSlide+1}} / 8
Ближайшие матчи
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
27 июня, 21:00
Групповой этап
ШвейцарияКоста-Рика
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
расписание всех игр
Автор проекта Дмитрий Спиридонов рассказал о том, как у него появилась идея принять участие в конкурсе с работой на экологическую тему

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу направления "Устойчивое развитие", которое является важнейшим в организации турнира, приняли участие в экологическом проекте "Зеленое поколение". Дмитрий Спиридонов, являющийся автором проекта, вошел в число финалистов конкурса "Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу 2018 года".

Суть проекта заключается в прохождении специального квеста, по итогам которого у участников появляются новые знания и понимание, как сделать первые шаги в улучшении окружающей среды. В первую очередь, проект рассчитан на волонтеров направления "Устойчивое развитие" на стадионах, где проходят матчи чемпионата мира. При этом согласно задумке автора, с течением времени в проекте примет участие большее количество людей, которые передадут свои знания и опыт, и впоследствии станут "Зеленым поколением".

Смотрите также
86-летняя волонтер ЧМ-2018 из Саранска отжимается 18 раз и учит английский

"Мы все с вами слышим о том, что человек должен быть спортивным, заботиться о здоровье, - заявил Спиридонов ТАСС. - Мы подумали, что не только это важно, но и в том числе, чтобы он задумывался о своем экологическом образе жизни, и разработали такой проект, где помогаем человеку проверить, насколько он умеет вести экологичный образ жизни. Умеет ли он разделять мусор на фракции, знает ли он, сколько разлагается тот или иной вид мусора, обладает ли знаниями о природном богатстве региона или о том, как совершать покупки разумно, с точки зрения экологии. Каждый из навыков уникален и позволяет вывести на уровне осознания экологическую деятельность каждого волонтера, любого человека, который проходит через данный проект, те участники, которые успешно сдадут нормативы, получают знак отличия, который подтверждает, что они действительно умеют вести экологический образ жизни".

Также автор проекта рассказал о том, как у него появилась идея принять участие в конкурсе с работой на экологическую тему. "Когда я узнал о конкурсе волонтерской программы "Наследие чемпионата мира", я подумал, что, наверное, одной из важных составляющих чемпионата должна быть экологическая. И в том числе, если говорить про тренды современного развития мира, то вот это устойчивое развитие, когда рациональное использование ресурсов, когда мы говорим про осознанность действий. Вот как раз это и хотелось заложить в саму деятельность чемпионата", - добавил Спиридонов.

"На мой взгляд, все массовые мероприятия, которые проходят что в Республике, что в России, в мире должны обязательно нести экологическую составляющую. И, предлагая свой проект на программу "Наследие чемпионата мира по футболу", мне хотелось, чтобы волонтеры, участники чемпионата уехали с него с неким багажом знаний, с навыками, которые позволят им в дальнейшем улучшить их жизнь, научиться вести себя более экологично. Через проект "зеленое" поколение мы как раз формируем через волонтеров из разных стран, разных регионов "зеленое" поколение, которое даст нам рывок в развитии нашей страны и мира в целом", - объяснил цель своего проекта Спиридонов.

Комментарий волонтера

"Я работаю на направлении "Устойчивого развития", и главная задача у волонтеров этого направления - это научить людей правильно фасовать мусор. Мне кажется, что эта функция очень важна на чемпионате мира по футболу", - высказал свое мнение Егор Петунин.

"Прошел матч, и люди покидают трибуны стадиона и с собой вместе несут большое количество мусора, - продолжил волонтер. - При виде зеленого и желтого бака, они теряются, потому что не знают, как правильно фасовать. Мы видим эту ситуацию и подсказываем людям, как правильно расфасовать, мы подсказываем, что бутылки надо кидать в желтый бак, биоразлагаемый, которые можно в принципе переработать. А уже еду, одноразовую посуду мы заставляем людей кидать в зеленый бак, потому что это не перерабатывается, и мы это все объясняем им".

Смотрите также
Волонтеры "серебряного" возраста

"Дмитрий придумал совершенно новый проект, который интересен волонтерам. У волонтеров уже есть базовые знания об экологии, но у Дмитрия есть совершенно новая информация, которая интересна для нас, и нам интересно с ним работать. У него очень интересная форма подачи, он сделал это все в виде квеста. Ты проходишь квест, и на каждом этапе квеста ты познаешь что-то новое".

"Проблема экологии сейчас стоит на первом месте. Это, действительно, проблема, - высказал свое беспокойство Петунин. - Хотелось бы увидеть на улице чистые газоны, чистые парки, чтобы люди все-таки убирали за собой мусор, а не оставляли на местах отдыха. Некоторые люди говорят, что от меня одного ничего не зависит, но если мы все вместе сплотимся, то, конечно, у нас получится сделать мир почище".

В рамках проекта волонтеры должны пройти несколько этапов, в том числе "ЭкоМаркет" (умение совершать покупки с меньшим вредом для природы), "ЭкоДом" - умение делать свой дом экологичным, "Разделя" - умение разделять мусор на фракции, "Сколько" - проверка знаний о сроках разложения мусора, "Тест" - проверка общих знаний в области экологии.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Коатес: уругвайцы готовятся к игре со всей сборной Португалии, а не с одним Роналду
27 июня, 17:09
Бывший канцлер ФРГ и паназиатские фанаты поддержат сборные Южной Кореи и Германии в Казани
27 июня, 16:59
Озил вошел в состав сборной Германии на матч ЧМ с командой Южной Кореи, Мюллер - в запасе
27 июня, 16:45
Ресторатор: реконструкция набережной к ЧМ-2018 стала важным событием для нижегородцев
27 июня, 16:42
Шведские и мексиканские болельщики очаровали Екатеринбург танцами и костюмами
27 июня, 16:33
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Мексики и Швеции
27 июня, 16:30
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Южной Кореи и Германии
27 июня, 16:30
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White