Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Японии и Польши

Идет первый тайм, счет 0:0

После двух туров в группе H по четыре очка набрали команды Японии и Сенегала, которые имеют одинаковую разницу мячей (4:3). Три очка в активе у колумбийцев (4:2), которым для выхода в 1/8 финала необходимы собственная победа либо ничья и поражения японцев в параллельном матче. Команды Сенегала и Японии устроят и ничьи, если они сыграют с одинаковым счетом, для определения победителя в группе предстоит считать рейтинг "фэйр-плей" - количество желтых и красных карточек, полученных футболистами команд. В случае поражения колумбийцев сборная Японии выйдет в 1/8 финала даже при собственной неудаче, тогда как сенегальцы могут остаться вторыми, если проиграют с меньшим счетом, чем в параллельной игре команда Японии.