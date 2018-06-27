Футболист Фарфан выписан из больницы и присоединится к "Локомотиву" в июле

Фарфан был отправлен в больницу 23 июня после столкновения с игроком на тренировке сборной Перу в подмосковных Химках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Перуанский нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан, получивший травму в расположении национальной команды, выписан из больницы, он присоединится к клубу после отпуска, на втором сборе железнодорожников в Австрии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

Фарфан был отправлен в больницу 23 июня после столкновения на тренировке сборной Перу в подмосковных Химках, где команда базировалась во время группового этапа чемпионата мира. Фарфан столкнулся с игроком молодежной сборной Джереми Агирре, после чего упал и потерял сознание. Источник сообщал ТАСС, что у футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

"Фарфан выписан из больницы и сегодня улетает на родину в отпуск. Он прилетит на второй сбор команды в Австрии, но, возможно, задержится на два-три дня", - рассказал источник. Официальные комментарии клуба пока получить не удалось.

Во вторник сборная Перу обыграла в третьем матче группового этапа чемпионата мира команду Австралии (2:0), но выбыла из турнира, проиграв первые две встречи французам (0:1) и датчанам (0:1). Фарфан не принял участия в заключительной игре из-за травмы.

"Локомотив" проводит первый предсезонный сбор в Австрии, который завершится 4 июля. 8 июля команда отправится на второй австрийский сбор, который продлится до 22 июля. Сезон для железнодорожников стартует 27 июля матчем за Суперкубок России против московского ЦСКА.