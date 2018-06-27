Креспо: сборная Аргентины на ЧМ-2018 еще не играла в полную силу

Сборная Аргентины с четырьмя очками заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 27 июня /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины в матчах группового этапа чемпионата мира не продемонстрировали все, на что способны. Такое мнение журналистам высказал бывший форвард аргентинской команды Эрнан Креспо.

Во вторник аргентинская команда со счетом 2:1 обыграла нигерийцев и опередила их в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Аргентины с четырьмя очками заняла второе место в группе D, ранее команда сыграла вничью с исландцами (1:1) и уступила хорватам (0:3).

"Аргентинцы выполнили задачу-минимум - вышли в плей-офф, но они еще не показали свою силу. Мы не можем считаться фаворитами в матче с французами, но не забывайте, что мы аргентинцы, у нас есть характер, мы очень любим футболку с национальным флагом. Повторюсь, мы еще не играли в полную силу, так что, думаю, французы уже начали беспокоиться", - сказал Креспо.

В 1/8 финала ЧМ-2018 аргентинцы сыграют с победителем группы С - сборной Франции. Матч состоится 30 июня в Казани, начало - 17:00 мск. "Было много разговоров и сложностей по поводу нашего выхода. Так что сейчас я просто счастлив, что мы пробились в плей-офф", - подчеркнул Креспо.

По мнению Креспо, французы имеют преимущество в сыгранности. "Наша команда, можно сказать, складывается по ходу турнира. Но беспокоиться стоит французам, потому что они фавориты, а у нас хорошая команда", - отметил он.

Групповой этап чемпионата мира по футболу завершится 28 июня, плей-офф стартует 30 июня. Финал турнира состоится 15 июля.