Футбольное поле "Казань-Арены", где в среду пройдет матч ЧМ, не пострадало после града

По причине града и грозы предматчевые тренировки сборных Германии и Южной Кореи на "Казань-Арене" во вторник были отменены

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футбольное поле "Казань- Арены", на которой в среду, 27 июня пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Южной Кореи, не пострадало после града, который обрушился на город накануне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА), которая работает на стадионе.

По причине града и грозы предматчевые тренировки сборных Германии и Южной Кореи на "Казань-Арене" во вторник были отменены, они состоялись на других стадионах города - "Центральный" и "Электрон".

Встреча между командами начнется в 17:00 мск.

Сборная Южной Кореи, несмотря на отсутствие очков по итогам двух матчей группового этапа, сохраняет шанс на выход в плей-офф, однако для этого им необходимо обыгрывать действующих чемпионов мира, которые тоже пока не гарантировали себе выход в следующую стадию турнира.