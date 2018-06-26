Сборная Бельгии прилетела в Калининград, где 28 июня проведет матч ЧМ с командой Англии

Утром в среду двумя чартерными рейсами из Брюсселя и Лондона в Калининград прибыли первые болельщики обеих команд - порядка 360 человек

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с футболистами сборной Бельгии рейсом из Москвы (сборная Бельгии базируется в Подмосковье - прим.ТАСС) прибыл в Калининград в 13:05 местного времени (14:05 мск)", - сказала она. По информации Грицун, прилет самолета с соперниками бельгийцев - сборной Англии ожидается сегодня же, примерно в 17:30 мск, из Санкт- Петербурга - команда Англии базируется в Зеленогорске Ленинградской области.

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу в среду авиарейсом из Москвы прибыла в Калининград, где 28 июня проведет матч с командой Англии в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского международного аэропорта Храброво Наталья Грицун.

Утром в среду двумя чартерными рейсами из Брюсселя и Лондона в Калининград прибыли первые болельщики обеих команд - порядка 360 человек. В четверг в Храброво ожидают еще пять лайнеров с футбольными фанатами: четыре борта из Бельгии, и один - из Англии. В общей сложности чартерными авиарейсами на матч прибудут более 1 тыс. английских и бельгийских болельщиков.

Команды Англии и Бельгии, которые досрочно вышли в 1/8 финала ЧМ по итогам стартовых туров группового этапа, после двух игр имеют по 6 очков и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей - 8:2. Находящиеся с ними в одной группе G сборные Панамы и Туниса, проигравшие обоим фаворитам, пока не имеют очков.

Калининград принимает четыре игры группового этапа ЧМ-2018: 16 июня здесь прошел матч Хорватия - Нигерия, 22 июня - Сербия - Швейцария, 25 июня - Испания - Марокко. Поединок между командами Англии и Бельгии 28 июня станет завершающей игрой в Калининграде на построенном на острове Октябрьский специально к ЧМ-2018 стадионе на 35 тыс. мест.