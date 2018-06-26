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27 июня, 17:41
Трезвый расчет или договорные игры: когда результат матчей оказывается предсказуем
Болельщики сборной Франции на матче ЧМ-2018 с командой Дании
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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ТАСС рассказывает о встречах на крупных футбольных турнирах, которые не делали чести обеим командам

Матч между командами Франции и Дании, прошедший 26 июня, стал первой игрой на чемпионате мира — 2018, завершившейся нулевой ничьей. Результат в итоге устроил обоих соперников, которые вышли в 1/8 финала.

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Хотя уже более 30 лет заключительные матчи в группах на чемпионатах мира и Европы проходят одновременно, нельзя избежать подобных ситуаций, когда две команды играют на нужный им результат. При этом футбольная история знает и более откровенные примеры матчей, которые можно назвать договорными, учитывая, что результат в них можно было легко предугадать заранее.

Самый памятный матч с заранее предсказуемым счетом состоялся 26 июня 1982 года в испанском Хихоне. В те времена на чемпионатах мира все матчи разводили по времени, и ситуация в группе 2 сложилась таким образом, что перед заключительной встречей сборные ФРГ и Австрии, игравшие между собой, могли по дополнительным показателям опередить соперников из Алжира — в случае победы немцев со счетом 1:0.

Алжирцы завершили групповой турнир победой над командой Чили днем ранее, и расклад стал очевидным. На 10-й минуте Хорст Хрубеш открыл счет, и впоследствии команды воротам соперника не угрожали. Один советский тренер, который готовился к поездке в Испанию на матчи плей-офф чемпионата мира, поначалу внимательно следил по телевизору за ходом встречи и вел конспект. Но минуте к 30-й отложил тетрадь со словами "Здесь все понятно".

Матч получился настолько скандальным, что Международная федерация футбола решила в дальнейшем проводить встречи заключительного тура в группе одновременно, пусть это и не отвечало интересам телевидения.

При этом такой сомнительный способ выхода в следующую стадию не помешал сборной ФРГ добраться до финала, где она проиграла итальянцам с великолепным Паоло Росси в составе.

"Бисквит" в Порту

Впрочем, и все принятые меры не могли помешать командам при необходимости играть на конкретный, устраивающий их результат. На чемпионате Европы 2004 года в Португалии ситуация в группе С сложилась таким образом, что команды Дании и Швеции, сыграв в заключительном туре с определенным результатом 2:2, оставляли за бортом четвертьфинала итальянцев. Так и произошло — как будто по сценарию. На 89-й минуте датчане выигрывали — 2:1, но Маттиас Юнсон забил необходимый шведам гол.

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Сборная Дании при этом выбрала себе в соперники по 1/4 финала чехов, хотя в случае победы занимала бы первое место в группе и попадала бы на команды Германии или Нидерландов. Но хитрость не удалась — датчане проиграли с разгромным счетом 0:3. Тогда как шведы в итоге уступили соперникам из Нидерландов — но лишь в серии пенальти.

Такую ситуацию в футбольном мире называют "бисквит" — когда две команды могут сыграть с нужным им результатом, оставив третью за бортом. Возмущению итальянцев, которые в параллельном матче разгромили болгар — 3:0, но по разнице мячей остались третьими, не было предела. Но доказывать скандинавский сговор никто не стал — как и 22 годами ранее замяли скандал на мировом первенстве 1982 года.

Трезвый расчет в "Лужниках"

Матч команд Франции и Дании в "Лужниках", конечно, нельзя причислять к "договорным" — футболисты решали собственные задачи на турнире. Хотя датчане, наверняка по ходу встречи получив информацию, что их конкурент из Австралии в параллельном матче проигрывает перуанцам — 0:2, не сделали даже попыток вырвать победу у соперника, который выступал полурезервным составом. На турнирах такого уровня, как в шахматах, просчитывают ситуацию на несколько ходов вперед, и в данном случае тренеры смотрели уже в плей-офф. Вступать в открытый бой с риском получить травмы или предупреждения никто не хотел.

Главный тренер юношеской сборной России (до 18 лет) Андрей Гордеев объясняет позицию наставников команд. "Здесь все наигрывают свои связи, дают возможность игрокам, которые мало участвуют, команда же — это не 11 человек. Нужно дать игровую практику, немножко почувствовать тонус турнира, то есть где-то какие-то изменения сделать. Так что, конечно, это и расчет в том числе", — сказал Гордеев ТАСС.

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"Чемпионат мира — это не только огромный праздник, но еще и официальный турнир, поэтому здесь эмоции эмоциями, но трезвый расчет всегда присутствует. Это стратегия, без нее вообще нельзя. Конечно, в играх на вылет такое вряд ли будет позволено, это единичные случаи. Ведь если брать российскую сборную, мы тоже выступили не совсем оптимальным составом. И это абсолютно нормально", — рассказал наставник юношеской сборной России.

При этом в случае с французами и датчанами потерпевших, по сути, не было — ведь сборная Австралии сама проиграла перуанцам и заняла последнее место в группе, не вмешавшись в борьбу за вторую строчку. Разве что 80 тысяч зрителей в "Лужниках" вместо зрелища получили, по сути, второсортный товарищеский матч — даже без забитых голов.

Румыния и Аргентина против сборной СССР

В 1990 году на чемпионате мира в Италии сборная СССР перед заключительным туром сохраняла надежды на выход в плей-офф, несмотря на два поражения от команд Румынии и Аргентины со счетом 0:2 (тогда в 1/8 финала можно было пробиться и с третьей строчки). Однако конкуренты сыграли с устраивающим их счетом — 1:1, оставив команду СССР на последнем месте. Справедливости ради надо сказать, что и команда Валерия Лобановского в заключительном матче сыграла с нужным ей результатом, разгромив уже вышедшую в плей-офф команду Камеруна — 4:0, которую тренировал советский специалист Валерий Непомнящий.

Прошлой осенью пострадала и сборная Чили, которая считалась одной из самых ярких команд последних лет, однако на нынешний чемпионат мира пробиться не сумела — хотя выиграла два последних Кубка Америки. В отборочном турнире чилийцы заняли лишь шестое место, по разнице мячей уступив пятую строчку перуанцам, которые попали в межконтинентальные стыковые матчи, где победили соперников из Новой Зеландии.

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Сборная Перу в заключительном туре на своем поле сыграла вничью с колумбийцами, которые получили прямую путевку на чемпионат мира. В концовке капитан колумбийцев Радамель Фалькао что-то говорил на ухо соперникам — как считают чилийцы, он предлагал спокойно доиграть матч с устраивающим всех счетом, что в итоге и произошло. Как бы то ни было, чилийцы сами упустили путевку в Россию, проиграв в последнем туре бразильцам со счетом 0:3, — ничья оставляла их пятыми.

Иногда команды подталкивает играть с "отсутствием спортивной борьбы", как принято говорить в таких случаях, и регламент. Так, в матче за третье место футбольного турнира на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене встретились команды СССР и ГДР. В те годы на Олимпиадах за команды из социалистического лагеря выступали основные сборные, и советская сборная упустила путевку в финал в матче с поляками (1:2). Тем не менее шансы на медаль оставались, однако победить неуступчивых восточных немцев не удалось, хотя уже к 30-й минуте Олег Блохин и Муртаз Хурцилава забили два гола.

После основных 90 минут на табло Олимпийского стадиона Мюнхена, где собрались 80 тысяч зрителей, красовались цифры 2:2. В дополнительное время они не изменились — потому что команды на победу больше не играли. Все дело в том, что по регламенту в случае ничьей не назначались послематчевые пенальти или переигровка, а обеим командам вручалась бронза. Вот и перестали советские футболисты с восточногерманскими товарищами играть в футбол, все 30 дополнительных минут перекатывая мяч в центре поля — под свист трибун.

Но медали в итоге получили все.

Евгений Трушин

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