Путин будет смотреть матч Россия - Испания, но пока не решил, приедет ли на стадион

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России состоится 1 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен поболеть за российскую сборную в ее матче с командой Испании, однако пока не решил, поедет ли он на стадион. Об этом сам глава государства рассказал журналистам, задавшим ему вопрос о предстоящей 1 июля игре.

"Найти слабые места у сборной Испании можно всегда"

"Я точно буду смотреть, буду болеть", - сказал Путин. "Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю", - добавил он.

Сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", самой большой арене мирового первенства.