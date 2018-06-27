Мордовский госуниверситет расширит набор иностранных студентов после ЧМ

В настоящее время в госуниверситете обучаются студенты из 50 стран Азии, Африки и Южной Америки

САРАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Представители Китая, Португалии и нескольких латиноамериканских стран, приехавшие в Саранск на матчи чемпионата мира по футболу, заинтересовались обучением в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева, в связи с чем руководство вуза планирует увеличить набор иностранных студентов. Об этом сообщил журналистам в среду ректор университета Сергей Вдовин.

"Я думаю, что чемпионат непосредственно повлияет [на увеличение числа иностранных студентов в вузе]. Я знаю отзывы болельщиков, которые посещали наш университет, многие интересовались, как сделать так, чтобы студенты из их стран могли учиться в МГУ им. Огарева. Мы планируем, что число иностранных студентов увеличится с 1,5 тыс. до 1,7 тыс. человек", - сказал Вдовин.

Он уточнил, что в настоящее время в госуниверситете обучаются студенты из 50 стран Азии, Африки и Южной Америки, и выразил надежду, что после ЧМ эта география расширится. "Интерес к нашему вузу проявили китайцы, португальцы, панамцы и перуанцы", - отметил он.

Мордовский государственный университет был создан 2 октября 1957 года на базе пединститута. В 2010 году он получил статус национального исследовательского университета. В вузе обучаются свыше 20 тыс. студентов.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске состоялись три матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, а 25 июня португальцы провели матч с иранскими футболистами (1:1). В Саранске пройдет еще одна игра группового этапа: сборные Панамы и Туниса встретятся 28 июня.