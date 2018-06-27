В Калининграде представят съедобную копию кубка ЧМ по футболу из марципана

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Съедобный кубок из марципана представят гостям гастрономического фестиваля в Калининграде, который пройдет в четверг во время последнего в городе матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщила журналистам координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.
"Завтра мы представим съедобный кубок из марципана - это уникальная история, нигде в России нам больше такой продукт не предложили. Завтра посетители фестиваля смогут увидеть его наяву", - сказала Шаповалова.
Она добавила, что в целом фестиваль в Калининграде будет посвящен прибалтийской кухне. Например, гости и болельщики смогут попробовать балтийскую кильку, строганину, жаренного снетка и другие рыбные деликатесы. Специально для фестиваля организаторы привезли в регион шесть мобильных ресторанов на колесах, изготовленных на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, в которых и будут готовиться блюда.
Многие угощения, по словам Шаповаловой, будут для бесплатными для гостей. Блюда будут выполнены в формате стрит-фуда для того, чтобы их можно было съесть без столовых приборов.
Проект "Гастрономическая карта России" запущен при поддержке Федерального агентства по туризму в целях популяризации кухонь регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания. В рамках чемпионата мира по футболу фестивали уже прошли в Сочи, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, теперь его принимает Калининград, а далее мероприятие планируется провести в Самаре, Саранске и завершить в Санкт-Петербурге во время матча за третье место (14 июля).
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде 16 июня прошел матч Хорватия - Нигерия (2:0), 22 июня на стадионе встретились команды Сербии и Швейцарии (1:2), 25 июня на стадионе "Калининград" состоялась встреча Испания - Марокко (2:2), а 28 июня пройдет игра команд Англии и Бельгии.