В Калининграде представят съедобную копию кубка ЧМ по футболу из марципана

Итальянское угощение станет главной премьерой гастрономического фестиваля

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Съедобный кубок из марципана представят гостям гастрономического фестиваля в Калининграде, который пройдет в четверг во время последнего в городе матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщила журналистам координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

"Завтра мы представим съедобный кубок из марципана - это уникальная история, нигде в России нам больше такой продукт не предложили. Завтра посетители фестиваля смогут увидеть его наяву", - сказала Шаповалова.

Она добавила, что в целом фестиваль в Калининграде будет посвящен прибалтийской кухне. Например, гости и болельщики смогут попробовать балтийскую кильку, строганину, жаренного снетка и другие рыбные деликатесы. Специально для фестиваля организаторы привезли в регион шесть мобильных ресторанов на колесах, изготовленных на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, в которых и будут готовиться блюда.