В Мордовии учредили медаль "За вклад в проведение чемпионата мира по футболу"

Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм, на ее лицевой стороне на фоне футбольного мяча изображен стадион "Мордовия-Арена"

САРАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков своим указом учредил памятную медаль "За вклад в проведение чемпионата мира по футболу". Соответствующий документ размещен на официальном портале органов госвласти республики.

Памятной медалью планируется награждать граждан России и иностранных государств, внесших большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в Саранске.

"Памятная медаль "За вклад в проведение чемпионата мира по футболу" … изготавливается из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка - прим. ТАСС), покрытие золотого цвета. Она имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон", - говорится в тексте документа.

На лицевой стороне медали на фоне футбольного мяча изображен стадион "Мордовия-Арена". На одном из сегментов мяча в верхней части расположен солярный знак - восьмиконечный крест темно-красного цвета - этот же символ находится также на флаге Мордовии.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске состоялись три матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, а 25 июня португальцы провели матч с иранскими футболистами (1:1). В Саранске пройдет еще одна игра группового этапа: сборные Панамы и Туниса встретятся 28 июня.