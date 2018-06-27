Гранат: сборная России может обыграть испанцев за счет самоотдачи и дисциплины

Встреча 1/8 финала ЧМ-2018 между командами России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу может обыграть команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира за счет самоотдачи и дисциплины. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник российской команды Владимир Гранат.

"Самоотдача и дисциплина - это самое важное, что будет в матче с испанцами. Все игроки соперника опасны - и полузащитники, и нападающие. Не стоит забывать и про защитников, которые очень опасны на "стандартах", - сказал Гранат.

"Наверное, не нужно выделять какие-то слабые стороны сборной Испании по итогам группового этапа, все-таки это другие игры. Сейчас будут матчи на вылет, испанцы более ответственно к ним подойдут", - добавил он.

Говоря о шансах пройти сборную Испании, Гранат сказал: "50 на 50".

Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", самой большой арене чемпионата мира. "Болельщики - это наш 12-й игрок, они должны нам помочь в этом матче", - отметил Гранат.