СМИ: немецкие болельщики высоко оценили организацию чемпионата мира по футболу

По словам представителя фан-клуба сборной Германии, чемпионат – лучшее мировое первенство из всех, которые ему когда-либо удалось наблюдать

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Фан-клуб сборной Германии по футболу доволен работой, проделанной организаторами чемпионата мира в России. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя организации.

"Это, наряду с чемпионатом мира в Германии (2006), лучшее мировое первенство, которое я наблюдал", - отметил собеседник германского агентства. "Все проходит на самом высоком уровне и прекрасно спланировано. Обслуживание на стадионах осуществляется очень быстро", - добавили DPA в фан-клубе.