СМИ: немецкие болельщики высоко оценили организацию чемпионата мира по футболу

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Фан-клуб сборной Германии по футболу доволен работой, проделанной организаторами чемпионата мира в России. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя организации.
"Это, наряду с чемпионатом мира в Германии (2006), лучшее мировое первенство, которое я наблюдал", - отметил собеседник германского агентства. "Все проходит на самом высоком уровне и прекрасно спланировано. Обслуживание на стадионах осуществляется очень быстро", - добавили DPA в фан-клубе.
Немецкие болельщики также отмечают дружелюбную атмосферу в России. "Нас принимают с распростертыми объятиями, все очень дружелюбны, искренни и готовы помочь", - отметил в беседе с DPA представитель фан-клуба.
Сборная Германии в среду сыграет против команды Южной Кореи. После двух туров в группе F первое место занимает сборная Мексики (6 очков), далее идут команды Германии (3), Швеции (3), Южной Кореи (0).