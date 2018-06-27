Сбербанк принял во внимание замечания FIFA по вкладу "Побеждай"

Банк осуществляет деятельность в соответствии с нормами российского и международного права, отметили в кредитном учреждении

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сбербанк находится в контакте с представителями FIFA, и принимает во внимание все их замечания, заявила ТАСС в пресс-служба банка, комментируя публикацию газеты "Ведомости" о том, что банк не согласовал с FIFA упоминание о Чемпионате мира в одном из своих продуктов - новом вкладе.

Издание в среду сообщило со ссылкой на источники, что Сбербанк в конце прошлой недели получил от представителя FIFA письмо.

"Банк находится в рабочем контакте с представителями FIFA, все замечания принимаются во внимание, проводится необходимая работа", - заявила ТАСС пресс-служба.

"Сбербанк работает над тем, чтобы постоянно предлагать своим клиентам интересные и выгодные банковские продукты. Мы осуществляем свою деятельность в соответствии с нормами российского и международного права", - заявила пресс-служба.

Банк запустил промовклад "Побеждай" 15 июня в честь победы сборной России в открывающем матче чемпионата мира по футболу FIFA. Вклад можно будет открыть до тех пор, пока российская сборная участвует в ЧМ.