Гордеев: сборная Аргентины по футболу способна показать результат в нужный момент

Во вторник аргентинская команда со счетом 2:1 обыграла нигерийцев и опередила их в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира

СОЧИ, 27 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Сборная Аргентины по футболу может включиться в необходимый момент, но не обладает должным балансом и единством. Такое мнение ТАСС по телефону высказал старший тренер юношеской сборной России (U-18) Андрей Гордеев.

Во вторник аргентинская команда со счетом 2:1 обыграла нигерийцев и опередила их в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Аргентины с четырьмя очками заняла второе место в группе D, ранее команда сыграла вничью с исландцами (1:1) и уступила хорватам (0:3).

"Команда обладает очень квалифицированными футболистами, хорошим подбором игроков высокого класса, которые собрались в нужный момент. Потенциал ведь сумасшедший у этой команды, другое дело - реализовать его не всегда удается. Иногда бывает, что и тренер, и команда двигаются едино, возникает взаимопонимание, синергия, а бывает и по-другому, когда сама ситуация заставляет включаться, собраться в необходимый момент. У аргентинцев как раз второй вариант, но хорошо, что сумели собраться, потому что пока баланса и единого целого нет", - сказал Гордеев.

В 1/8 финала ЧМ-2018 аргентинцы сыграют с победителем группы С - сборной Франции. Матч состоится 30 июня в Казани, начало - 17:00 мск.

"Французы - очень интересная команда, сильная, сбалансированная. Однако сборной Франции все-таки тоже не все удается, хотя много авансов выдаем, потому что действительно сильная команда. Она была молодая, прошла смену поколений, которую должна проходить любая команда. Сейчас уже она выступает с багажом опыта, поэтому французы - очень неприятный соперник, будет интересно посмотреть за их противостоянием с аргентинцами", - заключил Гордеев.

Групповой этап чемпионата мира по футболу завершится 28 июня, плей-офф стартует 30 июня. Финал турнира состоится 15 июля.